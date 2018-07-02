Сергей Собянин сдал в Мосгоризбирком подписи для регистрации кандидатом в мэры Москвы
Его выдвижение поддержали около 50 тысяч человек. Набрать такую сумму было несложно, сказал действующий мэр.
Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября.
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Его выдвижение поддержали около 50 тысяч человек. Набрать такую сумму было несложно, сказал действующий мэр.
Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября.
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