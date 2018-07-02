Специальная система контроля мобильных телефонов по уникальным кодам может появиться в России
Это нужно для борьбы с кражами и нелегальным ввозом устройств. Порядочным гражданам это нововведение не нанесет никакого ущерба. Такое мнение «Эху Москвы» высказал член комитета по безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.
Концепцию контроля за мобильными устройствами подготовил Экспертный совет при правительстве. Проект одобрила комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества.
Комментарии12
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kindman_a 02 июля 2018 | 17:06
А когда появится специальная система контроля здоровья каждого россиянина, а, сенаторы?
evgolius7 02 июля 2018 | 17:20
kindman_a:
Ну введут и что?
Просто власть цепляется за любую возможность воровать долго и с наслаждением.
tks 02 июля 2018 | 17:09
Это на самом деле вкупе с "пакетом Яровой" будет система отключения политических оппонентов оккупационного режима.
seryj_wolk 02 июля 2018 | 17:23
tks: Колпак под колпаком, под колпаком колпак.
tks 02 июля 2018 | 17:50
seryj_wolk: Околпачили!! В который раз уже!! Напёрсточники!!
fikus74 02 июля 2018 | 17:13
опять распил денег на не выполнимую задачу.
chapter_2 02 июля 2018 | 17:54
fikus74: Тоталитаризм — политический режим, при котором государственная власть берёт под свой полный контроль гражданское общество и до мелочей контролирует все аспекты жизни каждого человека.
aleksei123m 02 июля 2018 | 17:20
Идиотизм очередной.
Единственный и неоспоримый успех путина это сбор идиотов в одном месте.
four_star_captain 02 июля 2018 | 17:32
Вспомним, что только в 2009 году в РФ отменили правила обязательной регистрации средств цветного копирования (пусть и не применявшиеся в последние годы)
https://t.me/four_star_captain
ugiazov 02 июля 2018 | 17:38
Господа! Без борьбы с коррупцией на таможне, какая может быть борьба с нелегальным ввозом. Вот если только свои смартфоны выпускать.
canary 02 июля 2018 | 17:54
прелесть какая, а что ещё? чипирование или всем по браслету на ногу?
oneoretwo 02 июля 2018 | 18:04
..."уникальный код" нужен нквд для персонификации номера телефона, это понятно - в гестапо хотят знать ФСЁ...
...а что, путингсрашку уже выперли из всех европейских конвенций и кто-то отменил конституцию, на которой клялся плешивый самозванец ?