Суд арестовал мужчину, который вчера взял в заложники продавщицу магазина на севере Москвы

Обвиняемый отказался обжаловать решение суда.

Под стражей 38летний житель Калуги Александр Хуторянин проведёт оставшуюся часть лета. В СИЗО его отправили до 1 сентября. Защита обвиняемого просила избрать любую другую меру пресечения, но судья Савёловского суда отказал. И поддержал следователя, который добивался ареста. После заседания Хуторянин сказал, что не будет оспаривать это решение, сообщает Интерфакс. Драма с захватом заложницы разыгралась накануне днём на Большой Академической улице в магазине Дикси. Туда ворвался мужчина с ножом. Он приставил его к горлу продавца, потребовал деньги, а ещё приезда сотрудников ФСБ. Заложницу спустя несколько часов освободили в ходе штурма силовики, она получила незначительные травмы. На допросе мужчина заявил, что потерял сумку с документами, когда убегал от молодых людей, которые приняли его за наркомана. По его словам он пошёл на захват заложницы чтобы сотрудники ФСБ помогли ввернуть ему документы. Хуторянин также признался, что злоупотребляет спиртным. В СК заявили, что мужчина в момент нападения был сильно пьян. У него также есть судимость за имущественные преступления.

Кроме продавщицы никто больше не пострадал. Арестованного мужчину проверят также на вменяемость, сообщает «Интерфакс».