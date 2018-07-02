Член комитета по безопасности Совфеда Клинцевич приветствует инициативу по созданию контроля мобильных телефонов
Член комитета по безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич приветствует инициативу по созданию системы контроля мобильных телефонов по уникальным кодам IMEI (International Mobile Equipment Identity, международный идентификатор мобильного оборудования). В эфире радиостанции «Эхо Москвы» сенатор отметил, что такая мера может оказаться очень эффективной в борьбе против краж.
«Я только за это. Честному человеку ни прятаться, ни беспокоиться не надо, а преступник должен знать, что если где-то он засветился, он будет наказан, и в этом сомнения нет», — сказал он.
Концепцию контроля за мобильными устройствами подготовил Экспертный совет при правительстве. Проект одобрила комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества.
Комментарии16
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tks 02 июля 2018 | 16:43
Клинцевич головного мозга лжет как всегда: эта мера на блокирование и отключение гаджетов и мобильных устройств политически активных оппонентов оккупационного режима.
vikwlad 02 июля 2018 | 16:52
tks:
Скоро этот придурок выступит с инициативой передавать копии ключей от квартир россиян в ФСБ.
tks 02 июля 2018 | 16:57
vikwlad: ...под восторженный "одобрямс" телебыдла и "аплодисменты, переходящие в бурную овацию"...
kottigr1 02 июля 2018 | 16:46
Идиотская затея.. Любой телефон и сейчас можно легко идентифицировать..
IMEI (International Mobile Equipment Identity) расшифровывается как "международный идентификатор мобильного оборудования",- это уникальное число, которое присваивается каждому мобильному телефону, а так же некоторым спутниковым телефонам. Обычно оно отпечатано в батарейном отсеке устройства.
Идентификатор IMEI используется в GSM сетях для идентификации действующих в сети устройств, и следовательно по нему можно отследить украденный сотовый телефон и заблокировать его доступ в сеть.
jetsam 02 июля 2018 | 16:48
Клинцевич - это тот что не оплатил номер в гостинице
и орал "мне как депутату бесплатно должны"?
ну пусть орет дальше...
tks 02 июля 2018 | 16:54
jetsam: Беда в том, что это Существо не только орёт, но и на кнопочку для голосования нажимает...
Политрук бывшим не бывает.
ugiazov 02 июля 2018 | 16:50
Проталкивается новый способ отъёма денег у населения.
sensei54 02 июля 2018 | 16:52
Франц, а ты денушку вернул за гулянку?
И вообще, доложи готовность к политзанятиям.
tks 02 июля 2018 | 17:00
sensei54: Ему не до этого: оно "цифровой экономикой" занимается, реализует наказы Пахана...
sensei54 02 июля 2018 | 17:10
tks: Если бы он понимал, что это.
В политбурсе они только кинопроектор "Украина" изучали.
tks 02 июля 2018 | 16:52
Одна идея безумнее другой: только бы скорее угадать, предугадать, угодить, опередить, упредить желание Пахана! И всё это быстрее провести надо, пока ещё действует "анестезия" ЧМ-2018!!
В какой стране ещё такие "парламентарии" обитают??!
makap 02 июля 2018 | 16:59
Изобретательность при отсутствии изобретений. Бездельники растут, как снежный ком.
benny_point 02 июля 2018 | 16:59
В сердце дерьмократии Пиздостане не спрашивают у народа и не выносят на суд обывателя такие законы, а принимают в узком кругу и прошлушивают пиздостанцев и следят за ними по жопуэсу и никто не жалуется и никуда не пишет, а у нас что ты это млять нарушение прав человека! Да пошли вы на фуй со своими правами человека, когда террористы и криминал пользуются этими дырками в законе!
tks 02 июля 2018 | 17:06
benny_point: Дядя, ты - сексот?
ugiazov 02 июля 2018 | 17:33
tks: Нет! Это портянка.
ed10075 02 июля 2018 | 17:12
Престарелый комиссар не знает, чем еще доказать свою полезность режиму.