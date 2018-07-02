Член комитета по безопасности Совфеда Клинцевич приветствует инициативу по созданию контроля мобильных телефонов

Член комитета по безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич приветствует инициативу по созданию системы контроля мобильных телефонов по уникальным кодам IMEI (International Mobile Equipment Identity, международный идентификатор мобильного оборудования). В эфире радиостанции «Эхо Москвы» сенатор отметил, что такая мера может оказаться очень эффективной в борьбе против краж.

«Я только за это. Честному человеку ни прятаться, ни беспокоиться не надо, а преступник должен знать, что если где-то он засветился, он будет наказан, и в этом сомнения нет», — сказал он.

Концепцию контроля за мобильными устройствами подготовил Экспертный совет при правительстве. Проект одобрила комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества.