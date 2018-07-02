«Мемориал» признал политзаключенным участника акции 5 мая в Санкт-Петербурге

Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным участника акции «Он вам не царь» в Санкт-Петербурге Михаила Цакунова, обвиняемого в том, что он в ходе протестной акции выбил полицейскому зуб. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил руководитель программы поддержки политзаключённых «Мемориала» Сергей Давидис.

Он отметил, что задержание М.Цакунова попала на видео, и запись, вопреки показаниям полицейских, свидетельствует о том, что молодой человек вел себя спокойно, поводов для задержания не давал и не оказывал сопротивления.

«Совершенно очевидно, что целенаправленных действий по нанесению ущерба полицейскому он не осуществлял, а наоборот, полицейские без всяких оснований, явно нарушая закон, применили насилие к нему без всякого предупреждения. И если уж кто-то и стукнулся зубом, то уж он за это отвечать никаким образом не может», — подчеркнул правозащитник.

С.Давидис напомнил, что, по утверждению самого М.Цакунова, он не участвовал в акции.



Кроме того, добавил правозащитник, тот факт, что М.Цакунов преследуется как предполагаемый участник протестной акции против инаугурации президента Владимира Путина, также является основанием для того, чтобы считать его политзаключенным.

С.Давидис также обратил внимание, что насильственные действия полиции были обращены против участников мирной публичной акции, что является нарушением права на свободу собраний. При этом сами полицейские не понесли ответственности за свои неправомерные действия.

Михаил Цакунов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).