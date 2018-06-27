В Москве на 81-м году жизни скончался бывший руководитель Гостелерадио СССР Леонид Кравченко
Об этом радиостанции «Эхо Москвы» сообщили его родственники. В последнее время Кравченко тяжело болел.
О дате и месте похорон пока не сообщается.
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Об этом радиостанции «Эхо Москвы» сообщили его родственники. В последнее время Кравченко тяжело болел.
О дате и месте похорон пока не сообщается.
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