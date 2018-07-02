В Москве задержан египтянин, который запустил квадрокоптер в районе Красной площади

Как передает ТАСС, 32-летний египтянин был доставлен в отдел полиции. После составления протокола, мужчина был отпущен, квадрокоптер – изъят. Материалы направлены в Росавиацию для принятия дальнейшего решения. Иностранцу грозит штраф до 5 тысяч рублей.