В Москве задержан египтянин, который запустил квадрокоптер в районе Красной площади
Как передает ТАСС, 32-летний египтянин был доставлен в отдел полиции. После составления протокола, мужчина был отпущен, квадрокоптер – изъят. Материалы направлены в Росавиацию для принятия дальнейшего решения. Иностранцу грозит штраф до 5 тысяч рублей.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
farang 02 июля 2018 | 16:40
Над Красной площадью имеет право летать и на нее приземляться только Руст! Безобразие!!!