Федеральное бюро «Яблока» приостановило полномочия главы московского отделения партии Сергея Митрохина

В заявлении бюро отмечается, что публичные заявления Митрохина по вопросу выдвижения кандидата на выборах мэра Москвы противоречат интересам партии и наносят ей политический ущерб. Ранее сообщалось, что «Яблоко» не будет участвовать в выборах мэра Москвы, так как у нее нет кандидата, а Митрохин отказался от судебного иска к федеральному бюро «Яблока».