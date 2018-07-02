Федеральное бюро «Яблока» приостановило полномочия главы московского отделения партии Сергея Митрохина
В заявлении бюро отмечается, что публичные заявления Митрохина по вопросу выдвижения кандидата на выборах мэра Москвы противоречат интересам партии и наносят ей политический ущерб. Ранее сообщалось, что «Яблоко» не будет участвовать в выборах мэра Москвы, так как у нее нет кандидата, а Митрохин отказался от судебного иска к федеральному бюро «Яблока».
Комментарии6
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odobryam_s 02 июля 2018 | 16:36
Опять у микробов страсти кипят! Буря в пробирке!
income 02 июля 2018 | 16:38
Борьба справедливости против демократии в локальном масштабе.
ed10075 02 июля 2018 | 17:02
Ущерб этой ущербной партии нанести невозможно в силу ее ущербности.
Ничего кроме разочарования Явлинский и его детище не вызывают.
Партия не оправдавшихся надежд.
lion64__2 02 июля 2018 | 17:11
Сгнило, граждане либерасты, ваше яблоко. В банке, где оно лежало, остались одни пауки.
sazykin 02 июля 2018 | 17:48
Неужели остались еще те, кому яблоко интересно?
benny_point 02 июля 2018 | 17:53
Что Сырожа Мудьтрохин, что Грыша Яблинский два сапога пара - дебилы до мозгов костей. Вот из таких дебилов и формируются либеральные партии.