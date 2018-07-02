Сергей Собянин сдал в Мосгоризбирком весь пакет документов для регистрации кандидатом на выборах мэра Москвы

Сергей Собянин сдал в Мосгоризбирком весь пакет документов, необходимых для регистрации кандидатом на выборах мэра Москвы. Действующий градоначальник идет на выборы 9 сентября самовыдвиженцем. По закону, в течение 10 дней Мосгоризбирком примет решение о регистрации. Собянин стал первым кандидатом на пост мэра, подавшим документы на регистрацию. Мосгоризбирком завершит приём документов от кандидатов на регистрацию завтра в 18:00.