Сергей Собянин сдал в Мосгоризбирком весь пакет документов для регистрации кандидатом на выборах мэра Москвы
Сергей Собянин сдал в Мосгоризбирком весь пакет документов, необходимых для регистрации кандидатом на выборах мэра Москвы. Действующий градоначальник идет на выборы 9 сентября самовыдвиженцем. По закону, в течение 10 дней Мосгоризбирком примет решение о регистрации. Собянин стал первым кандидатом на пост мэра, подавшим документы на регистрацию. Мосгоризбирком завершит приём документов от кандидатов на регистрацию завтра в 18:00.
Комментарии1
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ugiazov 02 июля 2018 | 16:57
Самовыдвиженец? Может дураки поверят.