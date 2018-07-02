Роман Абрамович продаст свою долю в Первом канале «Национальной медиа-группе»
Как сообщает «Интерфакс», стороны достигли соответствующей договоренности, при этом российский миллиардер сохранит косвенный контроль над 5% телеканала. После получения Абрамовичем израильского гражданства, структура собственности Первого канала приводится в соответствии с требованиями закона о СМИ. То есть бизнесмен не может владеть более 20% в компании-учредителе российского СМИ.
Комментарии6
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zemljanka 02 июля 2018 | 16:40
настоящий юрист
соблюдает законы
kottigr1 02 июля 2018 | 16:42
zemljanka: "Путинский кошелек" боится быть "замазанным" со своим хозяином..
zemljanka 02 июля 2018 | 16:52
kottigr1: "Березовский с того света
Шлет им всем приветы."
alehan15174 02 июля 2018 | 17:35
в рашке всегда рулили евреи и это....правильно! только так можно остаться на плаву и с Европой....к сожалению, местные не способны ничего путного сделать. по отдельности, талантливые люди, а вместе - туповатое стадо:((( с монголов так повелось и не меняется.
tks 02 июля 2018 | 16:41
Ну, это логично - Кентам Пахана передать долю малую, за мзду великую, по нужде некоторой...
oneoretwo 02 июля 2018 | 17:31
Роман Абрамович продаст свою долю в Первом канале «Национальной медиа-группе»
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....а кто у "нас" "НАЦИОНАЛЬНАЯ медиа-группа" ?
...не вротенберг ли с виксильбергом, случайно ?