Роман Абрамович продаст свою долю в Первом канале «Национальной медиа-группе»

Как сообщает «Интерфакс», стороны достигли соответствующей договоренности, при этом российский миллиардер сохранит косвенный контроль над 5% телеканала. После получения Абрамовичем израильского гражданства, структура собственности Первого канала приводится в соответствии с требованиями закона о СМИ. То есть бизнесмен не может владеть более 20% в компании-учредителе российского СМИ.