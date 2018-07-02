Роскомнадзор не планирует приостанавливать вещание Deutsche Welle в России

Об этом сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала коллег СФ, ГД и Роскомнадзор обратить внимание и дать оценку этого немецкого СМИ. После этого СФ сделал официальный запрос в Роскомнадзор.