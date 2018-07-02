Роскомнадзор не планирует приостанавливать вещание Deutsche Welle в России
Об этом сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала коллег СФ, ГД и Роскомнадзор обратить внимание и дать оценку этого немецкого СМИ. После этого СФ сделал официальный запрос в Роскомнадзор.
Комментарии3
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sirwalterscott 02 июля 2018 | 16:38
Слава богу, теперь все дружно смотрим «Заповедник» на ютубе.
evgolius7 02 июля 2018 | 16:44
Захарова просто дура...
Трубу тянут к немцам , что бы газ продавать, а она против?
Мда...надо было опохмелится перед работой...
komiccap_nkvd 02 июля 2018 | 16:50
После согласия Германии на северный поток 2, пусть хоть все какие есть дойче велли вещают. Хоть круглосуточно