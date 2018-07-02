Подозреваемый в нападении на преподавателя МГТУ им. Баумана был ранее отчислен за неуспеваемость и неоплату обучения
Подозреваемый в нападении на преподавателя МГТУ имени Баумана 29 июля был ранее отчислен за неуспеваемость и неоплату обучения. Кроме того, молодой человек был ранее судим. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Рассматриваются ли эти обстоятельства в качестве мотива нападения – не уточняется. Подозреваемый с места происшествия скрылся и был задержан почти через сутки. Пострадавший преподаватель с ножевым ранением был госпитализирован.
Комментарии5
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banyi1 02 июля 2018 | 16:37
Не иначе правозащитник )))
vitalijivanovich 02 июля 2018 | 16:40
banyi1: ихтамнет же
odobryam_s 02 июля 2018 | 16:45
Дети гор....
farang 02 июля 2018 | 16:46
Преподаватель - еще одна опасная профессия в РФ!!!
lawyer12 02 июля 2018 | 17:34
По ходу примат горный, раз не пишут кто...