Подозреваемый в нападении на преподавателя МГТУ им. Баумана был ранее отчислен за неуспеваемость и неоплату обучения

Подозреваемый в нападении на преподавателя МГТУ имени Баумана 29 июля был ранее отчислен за неуспеваемость и неоплату обучения. Кроме того, молодой человек был ранее судим. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Рассматриваются ли эти обстоятельства в качестве мотива нападения – не уточняется. Подозреваемый с места происшествия скрылся и был задержан почти через сутки. Пострадавший преподаватель с ножевым ранением был госпитализирован.