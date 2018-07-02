Савеловский суд Москвы арестовал Александра Хоторянина, захватившего вчера заложницу в столичном магазине
38-летний, ранее судимый житель Калуги и его защита настаивали на другой, не связанной с лишением свободы мере пресечения.
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38-летний, ранее судимый житель Калуги и его защита настаивали на другой, не связанной с лишением свободы мере пресечения.
Комментарии2
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vasya_von_smetankin 02 июля 2018 | 16:47
Здесь самое важное - что он за человек такой.
Если не лошок какой-нибудь, вроде учителя/врача, а уважаемый в определённой среде персонаж, то всё возместят, насыпят полные карманы белого порошка в дорогу, извиняться и отпустят.
komiccap_nkvd 02 июля 2018 | 16:48
Хуторянин - политический заключенный.
Сколько таких хуторяныных томятся в застенках.
Нужен митинг