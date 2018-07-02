Сегодня на Чемпионате Мира по футболу два матча
По итогам которых определятся еще одна пара четвертьфиналистов.
Первыми в 17 часов на поле Самара-арены выйдут футболисты Бразилии и Мексики. Фаворит в этом противостоянии кажется очевидным. Склоняются к победе пентакампионов и букмекеры. Вот только десятки тысяч мексиканцев на трибунах стадиона и в его окрестностях должны стать для своей сборной серьезным подспорьем. А на что способны футболисты Мексики на кураже, нынешний Чемпионат мира уже продемострировал.
В другой сегодняшней встрече, которая начнется в Ростове-на Дону в 9 вечера, предматчевый расклад сил тоже не вызывает сомнений. Сборная Бельгии уже заявила о своих претензиях на самые высокие места. И не только результатами, но и игрой. Атакующий напор красных японцам остановить будет чрезвычайно сложно.
Последние четвертьфиналисты Чемпионата Мира станут известны завтра.
Комментарии1
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sskull 02 июля 2018 | 16:19
Надеюсь мексиканцы выбьют этого плаксивого гомика с турнира...