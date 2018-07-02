Песков: Ликование болельщиков сборной России по футболу сопоставимо с празднованием Дня Победы в  45-м году

Ликование болельщиков сборной России по футболу сопоставимо с празднованием Дня Победы в 45-м году. Так считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в данном случае речь идет не о праздновании победы в войне, а о спорте, «который сближает , а не разъединяет».

Ранее британская газета Индепендент написала, что Россия не знала такого триумфа с 45-го года.

В Кремле подчеркивают, что Владимир путин смотрел игру россиян с Испанией. При этом пока неизвестно, приедет ли он на четвертьфинальный матч с участием нашей сборной.

Напомним, 7 июля сборная России будет играть со сборной Хорватии.