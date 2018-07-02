Песков: Ликование болельщиков сборной России по футболу сопоставимо с празднованием Дня Победы в 45-м году
Ликование болельщиков сборной России по футболу сопоставимо с празднованием Дня Победы в 45-м году. Так считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в данном случае речь идет не о праздновании победы в войне, а о спорте, «который сближает , а не разъединяет».
Ранее британская газета Индепендент написала, что Россия не знала такого триумфа с 45-го года.
В Кремле подчеркивают, что Владимир путин смотрел игру россиян с Испанией. При этом пока неизвестно, приедет ли он на четвертьфинальный матч с участием нашей сборной.
Напомним, 7 июля сборная России будет играть со сборной Хорватии.
Комментарии15
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andreykochnev 02 июля 2018 | 16:07
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Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
honduras_na_colime 02 июля 2018 | 16:10
Как раз тот случай, когда речь характеризуется выражением: сказал, как в лужу пёрdнул.
Кстати, ежегодное победобесие с парадом и шествием "бессмертная команда" предвидится?
matros__koshkin__24 02 июля 2018 | 16:11
«Ликование болельщиков после победы сборной России над Испанией на Чемпионате мира сопоставимо с празднованием дня победы в 1945 году», — считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. »
Эй, вонючие селихерские селихерские ублюдки, если кто-то из вас захочет показать себя совершенно феерической мразью, просто повторите - или хотя бы поддержите - слова моего лучшего друга Мити Писькова.
arye_11 02 июля 2018 | 16:21
matros__koshkin__24:
Н-да...
Они, пожалуй, на такое и не надеялись.
Под шумок "ликования" можно планку выхода на пенсию с 63/65 сдвинуть до 67/70.
Пока "ликуют" и не заметят. А потом уже поздно будет.
zemljanka 02 июля 2018 | 16:07
"Бесконечны - песковская глупость и Вселенная..."
pionerka Зинаида Сацкая 02 июля 2018 | 16:08
Даже пошлость должна иметь пределы. Вот так одной глупой фразой поставить на одну доску кровавую войну и пинание мячика.
odobryam_s 02 июля 2018 | 16:18
pionerka: А если так:
"В концлагере: — Сегодня матч по футболу кирпичем на минном поле! Победители поедут домой. В топке паровоза."
Старый и пошлый анекдот.
trans 02 июля 2018 | 16:10
Опять этот Песков нарисовался, достал уже этот ушлепок.
Если уж дед Щукарь уселся в президентское кресло на всю оставшуюся жизнь, то хотя бы эти рожи типа Пескова менял. А то уже блевать манит от одного его вида.
sapiens17 02 июля 2018 | 16:10
"... Ну сумасшедший! Что возьмёшь..? "
(Письма с Канатчиковой дачи) В.С.Высоцкий
captainobvious 02 июля 2018 | 16:16
дурак ты, Песков
sergirusso 02 июля 2018 | 16:19
Выигрыш по пенальти в 1/8 чм по футболу = победе в Великой Отечественной войне? А говорите - нельзя память павших осквернять....
sensei54 02 июля 2018 | 16:19
Вся страна знает как "Отче наш", что в 45-м году немцев победил пахан. Лично.
На матче его не было, он там присутствовал как святой дух.
Не верите?
odobryam_s 02 июля 2018 | 16:22
sensei54: И на Рейхстаге расписался. И знамя на него водрузил. И чуть что - Жуков к нему с докладом....
komiccap_nkvd 02 июля 2018 | 16:23
Россия в восьмерке сильнейших команд мира
justitia 02 июля 2018 | 16:23
Футболисты и тренеры - молодцы, а Песков ... ну, что вы хотели от мальчика, который с рождения только и делает, что получает синекуры благодаря родителям? Мозгу уже настолько нет необходимости напрягаться, что тот скоро высохнет совсем.