Федеральные телеканалы проигнорировали акции протеста против пенсионной реформы
Федеральные телеканалы проигнорировали акции протеста против пенсионной реформы, которые состоялись накануне в нескольких городах. На это обратил внимание портал Медуза.
В мероприятиях, организованных сторонниками политика Алексея Навального, а также профсоюзами, КПРФ, ЛДПР и другими политическими силами, приняли участие тысячи граждан.
Комментарии3
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compare 02 июля 2018 | 16:16
а как бы они комментировали эти события?
vinibi_ 02 июля 2018 | 16:17
Это же надо, так удивительно!!!
odobryam_s 02 июля 2018 | 16:24
Ну дык! Фулбол же! Пабеда жи, как в 45-м, пресс-секретут врать не станет! А пенсии лучше перевести в евро и отдать футболерам, чтобы их фронтовые раны залечить....