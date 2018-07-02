В Киеве выдвинули Москве ультиматум из-за недопуска к заключенным в России украинцам

Командировка уполномоченного Верховной рады закончилась безрезультатно.

Людмила Денисова летала в Россию после того, как о посещении осужденных договорились Петр Порошенко и Владимир Путин. Украинский омбудсмен тесно общалась с российской коллегой, но до встречи с политзаключенными в тюрьмах дело так и не дошло. Целью поездки была демонстрация того, что за них борются, и проверка условий задержания, заявила Денисова, вернувшись в Киев. Ни к одному нашему парню не пустили, добавила чиновник. По ее словам, Татьяна Москалькова сможет посетить тех, кого хочет российская сторона, на основе зеркальности, синхронности и взаимности

Омбудсмен попросила украинских депутатов поднимать эту тему на встречах в Совете Европы. Во время поездки в Россию Денисова побывала на Ямале, где отбывает наказание осужденный за терроризм Олег Сенцов. Он голодает уже 50 дней.

О ситуации с украинскими заключенными в России омбудсмен расскажет сегодня послам ЕС в Киеве.