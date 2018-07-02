В Киеве выдвинули Москве ультиматум из-за недопуска к заключенным в России украинцам
Командировка уполномоченного Верховной рады закончилась безрезультатно.
Людмила Денисова летала в Россию после того, как о посещении осужденных договорились Петр Порошенко и Владимир Путин. Украинский омбудсмен тесно общалась с российской коллегой, но до встречи с политзаключенными в тюрьмах дело так и не дошло. Целью поездки была демонстрация того, что за них борются, и проверка условий задержания, заявила Денисова, вернувшись в Киев. Ни к одному нашему парню не пустили, добавила чиновник. По ее словам, Татьяна Москалькова сможет посетить тех, кого хочет российская сторона, на основе зеркальности, синхронности и взаимности
Омбудсмен попросила украинских депутатов поднимать эту тему на встречах в Совете Европы. Во время поездки в Россию Денисова побывала на Ямале, где отбывает наказание осужденный за терроризм Олег Сенцов. Он голодает уже 50 дней.
О ситуации с украинскими заключенными в России омбудсмен расскажет сегодня послам ЕС в Киеве.
Комментарии10
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golodomor_ze__hohlokost 02 июля 2018 | 16:09
Шо за ультиматум? Перестанут стирать свои шаровары? Или отменят кириллицу?
noxepy_7_40_ 02 июля 2018 | 16:12
golodomor_ze__hohlokost: Перестанут газ покупать, очевидно же!
banyi1 02 июля 2018 | 16:19
golodomor_ze__hohlokost: Вот ответ Путина на ультиматум )))
Входящие в ее состав шестой танковый полк и 400-й самоходный артиллерийский полк также получили почетные наименования. Теперь они называются "Шестой гвардейский танковый Львовский ордена Ленина" и "400-й самоходный артиллерийский Трансильванский" полки.
РИА Новости https://ria.ru/defense_safety/20180702/1523764063.html
banyi1 02 июля 2018 | 16:12
Можно подумать она для встреч каталась, скандальчик замутить. А про ультиматум, правда смешно )
ku111ku 02 июля 2018 | 16:20
banyi1: Как хохол так провокатор...это ужасно, Сенцов голодает 500 дней...
mikhail_spb_ 02 июля 2018 | 16:12
А кто сказал, что москолькова или нацдилер желают видеть кого-нибудь из российских заключённых?
Если те умрут в украинских тюрьмах, так они только обрадуются.
В данном вопросе украинцы демонстрируют наивность.
captainobvious 02 июля 2018 | 16:14
Ни к одному нашему парню не пустили, добавила чиновник. По ее словам, Татьяна Москалькова сможет посетить тех, кого хочет российская сторона, на основе зеркальности, синхронности и взаимности
в переводе с украинского на русский: нашу тоже ни к кому не пустят ))
sskull 02 июля 2018 | 16:16
Перестанут брать деньги за транзит проклятого русского газа или перекроют шлюхопровод?
vladimir1_57 02 июля 2018 | 16:19
Копатели моря утопятся в море?
ymnikymnik 02 июля 2018 | 16:27
Сенцов давно мертв , обявить после ЧМ - 2018