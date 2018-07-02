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16:02, 02 июля 2018

Сергей Собянин первым сдал документы в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом в градоначальники

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин первым сдал документы в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом в градоначальники. Он представил в частности, подписные листы муниципальных депутатов, подписи избирателей.

Отметим, что избирком завтра вечером завершает прием документов от кандидатов. Более 30 человек заявляли о своем желании участвовать в выборах.

Комментарии

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vvs7651 02 июля 2018 | 16:05

Каждые полчаса эта "новость" будет появляться на Эхе?
И так уже Собяныным здесь все загажено...

gordy 02 июля 2018 | 16:14

"Сергей Собянин первым сдал документы в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом в градоначальники"

Остальные в ауте?

mikhail_spb_ 02 июля 2018 | 16:08


Тут система такая: кто первым сдал документы, тот и будет мэром.

parasuk_ 02 июля 2018 | 16:10

А ущербная проститутка гудков уже открыто выпрашивает у собянина подписи. Чтобы было "как навальному". Нет в мире ничего более жалкого и мерзкого, чем московский либероид :)

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