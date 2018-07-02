Действующий мэр Москвы Сергей Собянин первым сдал документы в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом в градоначальники. Он представил в частности, подписные листы муниципальных депутатов, подписи избирателей.

Отметим, что избирком завтра вечером завершает прием документов от кандидатов. Более 30 человек заявляли о своем желании участвовать в выборах.