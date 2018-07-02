В Совете Федерации одобрили концепцию обязательной регистрации смартфонов
Такая мера, по мнению законодателей, должна помочь в борьбе с кражами и нелегальным ввозом мобильных устройств.
В России может появиться система контроля телефонов по уникальному номеру IMEI – об этом пишут «Ведомости». В базу данных попадут все аппараты, ввезенные из-за рубежа. Регистрировать их будут или компании-импортеры, или сами граждане, которые приобрели смартфон в другой стране. Как ожидается, они смогут «узаконить» импортный телефон в салонах сотовой связи или на специальном портале.
Предполагается, что устройство можно будет привязать к сим-карте. В этом случае оператор заблокирует смартфон в случае заявления о его краже. Аппараты, которые не появятся в базе данных в течение нескольких лет после начала регистрации, вероятно, также будут отключены.
Инициативу подготовили в российском правительстве, ее уже одобрила комиссия Совета Федерации.
Авторы концепции приводят в пример положительный опыт Турции. Там система контроля за телефонами помогла существенно сократить количество краж и дополнительно принесла в казну около 10 миллиардов долларов налоговых поступлений.
Комментарии19
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tag188 02 июля 2018 | 16:03
Главное, не забудьте сделать эту процедуру платной для абонентов.
kindman_a 02 июля 2018 | 16:06
tag188:
И это после сбитого летчика, патриотики -сенаторы?
Быстро же вы забываете обо всем, когда надо бабло с народа содрать! :-)))
zemljanka 02 июля 2018 | 16:12
И чип - под кожу...
luger_max_otto 02 июля 2018 | 16:08
Мда... "Для твоей же пользы"- как говорят котику при кастрации.
reaver 02 июля 2018 | 16:09
tag188: Конечно, а иначе откуда возьмутся эти "дополнительные налоговые поступления"?
kindman_a 02 июля 2018 | 16:04
Пора регистрировать каждый рулон туалетной бумаги.
С применением новейших систем идентификации.
pmasel 02 июля 2018 | 16:22
kindman_a: уже.... Может забыли про проект о маркировке с 3D кодом всех товаров? Начать должны с лекарств и табака. Туалетная бумага то же есть. Думаю, что еще придумают как через он лайн касс привязать все покупки к конкретному гражданину. Выдадут всем "пластик" без которого в магазине ничего купить нельзя будет.
И альтернативный интернет уже на подходе.
post_v 02 июля 2018 | 16:04
помнится, у "Евросети" господина Чичваркина якобы "контрафактные" телефоны катком давили, а потом "уничтоженные" таможней и полицией телефоны стали массово всплывать в продаже
Чичваркин эти "раздавленные" и украденные телефоны как раз по номерам и нашел
что потом было, всем известно
в Россию бизнесмен Чичваркин больше не ходок
twenty_two 02 июля 2018 | 16:07
Надеюсь, это инициатива прогрессивного премьер-министра, медведева?
Из него сейчас улучшения сыпятся как из рога изобилия, о народе думает!
platonnekafrin 02 июля 2018 | 16:08
Услужливый думак опаснее Америки. А эти даже не услужливые, а оголтелые какие-то.
jetsam 02 июля 2018 | 16:09
@и дополнительно принесла в казну около 10 миллиардов долларов налоговых поступлений. @
вот с этого и надо начинать объяснения и все остальные уже теряют смысл...
@В этом случае оператор заблокирует смартфон в случае заявления о его краже@
по IMEI можно блокировать и сейчас - на коробке написан.
да и блокировать должны ВСЕ операторы, а то украл у би и пошел в мтс :)
фигня. не основание для регистрации...
sibbeast 02 июля 2018 | 16:09
Что сегодня мешает операторам в частном порядке запустить такую услугу?
Совет Федерации напоминает неквалифицированный отдел маркетинга, в котором все пенсионеры :/
lager23 02 июля 2018 | 16:09
Что ещё можно обложить данью, вам сразу не скажут, это будет сюрприз от галерного раба Володи, вешающего прибыль на себя и партнёров, а расходы на баранов!
fedor_v_glaz 02 июля 2018 | 16:11
Оху...ен-но!
fedor_v_glaz 02 июля 2018 | 16:15
Сначала телефоны, потом компьютеры. А нет - маски шоу с дверным выпилом. Усё по плану!
vasya_von_smetankin 02 июля 2018 | 16:17
Зачем эти стеснительно-бездуховные полумеры?
Клеймо на руку (лучше на грудь. Левую), чтобы как у нацистских Учителей, в концлагере практиковали.
Удобно же как.
oneoretwo 02 июля 2018 | 16:21
...от страха совсем крышу снесло нквдешникам...
(...родина слышит, родина знает: КТО, ГДЕ, КОГДА и ЗАЧЕМ пролетает...)
ждем-с ввода регистрации ворованных у сименса турбин и подделок мировых брендов...
tks 02 июля 2018 | 16:26
Да конечно, против краж система нацелена - хватит врать то так бесстыдно!
Тут цель - под контроль каждого владельца гаджета поставить. В совокупности с "пакетом Яровой" можно будет по 282 УК РФ каждого привлечь, даже не запрашивая судебного разрешения на съём информации.
bekipp 02 июля 2018 | 16:26
Ой да всё надо регистрировать, так денег больше казне. Надо радиоприёмники, телевизоры, бинокли, фотики, да всё, а на велосипеды и самокаты повесить номера и брать с них налог на дороги.