В Совете Федерации одобрили концепцию обязательной регистрации смартфонов

Такая мера, по мнению законодателей, должна помочь в борьбе с кражами и нелегальным ввозом мобильных устройств.

В России может появиться система контроля телефонов по уникальному номеру IMEI – об этом пишут «Ведомости». В базу данных попадут все аппараты, ввезенные из-за рубежа. Регистрировать их будут или компании-импортеры, или сами граждане, которые приобрели смартфон в другой стране. Как ожидается, они смогут «узаконить» импортный телефон в салонах сотовой связи или на специальном портале.

Предполагается, что устройство можно будет привязать к сим-карте. В этом случае оператор заблокирует смартфон в случае заявления о его краже. Аппараты, которые не появятся в базе данных в течение нескольких лет после начала регистрации, вероятно, также будут отключены.

Инициативу подготовили в российском правительстве, ее уже одобрила комиссия Совета Федерации.

Авторы концепции приводят в пример положительный опыт Турции. Там система контроля за телефонами помогла существенно сократить количество краж и дополнительно принесла в казну около 10 миллиардов долларов налоговых поступлений.