Матч Бразилия-Мексика пройдет сегодня в Самаре пр 35-граудсной жаре, — предупреждает Гидрометцентр
Начало встречи в 17 часов.
В Ростове-на-Дону в девять часов начнется матч Япония-Бельгия. Он пройдет при более комфортной погоде – обещают плюс 25.
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Начало встречи в 17 часов.
В Ростове-на-Дону в девять часов начнется матч Япония-Бельгия. Он пройдет при более комфортной погоде – обещают плюс 25.
Комментарии4
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komiccap_nkvd 02 июля 2018 | 15:47
это плохо. и Бразилия и Мексика не привыкли к жаре
euro_line 02 июля 2018 | 15:52
Им привычно
ghazaryan_s 02 июля 2018 | 15:55
Матч Бразилия-Мексика пройдет сегодня в Самаре пр 35-граудсной жаре, — предупреждает Гидрометцентр
Значит увидим высококлассный футбол.
boseal 02 июля 2018 | 16:20
Я думаю и одни и другие нормально отнесутся к такой температуре воздуха, ибо с детства привыкшие. Это вот если бы они при 30 градусном морозе бегали, то был бы повод для беспокойства).