Наказание за пьяное ДТП с жертвами необходимо ужесточить

Так считают в обществе «Коллективная защита». По словам его президента Марата Аманлиева, подобные происшествия должны перейти в разряд тяжких и особо-тяжких преступлений. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

Кстати, с завтрашнего дня вступает в силу закон об административной ответственности за пьяное вождение. В случае, если в крови обнаружится 0,3 грамма спирта на литр крови.