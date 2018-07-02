Наказание за пьяное ДТП с жертвами необходимо ужесточить
Так считают в обществе «Коллективная защита». По словам его президента Марата Аманлиева, подобные происшествия должны перейти в разряд тяжких и особо-тяжких преступлений. Об этом он сказал в интервью ТАСС.
Кстати, с завтрашнего дня вступает в силу закон об административной ответственности за пьяное вождение. В случае, если в крови обнаружится 0,3 грамма спирта на литр крови.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
gvs 02 июля 2018 | 15:40
Депутаты, попы и мажоры от уголовной ответственности освобождаются ))))
kukrynx 02 июля 2018 | 15:53
gvs: Депутаты, попы и мажоры...
-----------------------------------
Список неполный.
Дополню, следаки, полицаи, прокуроры, да и пр. особи приближённые к кормушке.
koltak76_ 02 июля 2018 | 15:42
Наверное, это правильно. Бывали случаи, что пьяная скотина сбивала насмерть по несколько человек и получала совсем небольшие сроки.
И еще хотелось бы, чтобы все равны были перед законом, и сын прокурора, и простой дворник.
polsan 02 июля 2018 | 15:52
koltak76_:
И еще хотелось бы, чтобы все равны были перед законом, и сын прокурора, и простой дворник.
Возможно ли такое в России?
odobryam_s 02 июля 2018 | 16:00
Вообще-то неплохо бы сначала установить более четкое определение понятия "пьяный за рулем"! А у нас то "ноль промилле", хотя во всем нормальном мире есть допустимое содержание алкоголя в крови и выдыхаемом воздухе, то что-то вроде такого допуска, но в пределах погрешности прибора определения.... А уж что-что, а подкручивать в нужную сторону наши "продавцы полосатых палок" умеют. Сделать как, например, в Германии или Италии - и нет проблем! А для превысивших - строжайшее наказание, хоть до пожизненного лишения прав, если просто "попался", без всякого ДТП!
compare 02 июля 2018 | 16:07
главное,не в жестокости,а неотвратимости наказания,невзирая на показатель "скрепоносности" и "лишнехромосомности"...