В Новосибирской области планируют обследовать на ВИЧ мужей и половых партнеров беременных женщин
Как сообщает Тайга.Инфо, таким образом местный Минздрав планирует снизить риск передачи вируса от матери к ребенку.
Кроме того, власти намерены привлекать в прокуратуру в случае отказа родителей от профилактического лечения новорожденных.
Комментарии11
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testmeter 02 июля 2018 | 15:36
Интересно, половых партнеров будут обследовать вместе с мужьями или по-отдельности?
democ 02 июля 2018 | 15:48
testmeter: Нет, будут предварительно знакомить друг с другом.
zloy_sok 02 июля 2018 | 16:07
testmeter: Где застанут, там и будут...
osj99 02 июля 2018 | 16:20
testmeter: в районе эпидемия! Поголовные прививки! Ящур!
(с)
democ 02 июля 2018 | 15:45
То - есть, беременная женщина должна будет озвучить всех своих предыдущих и настоящих партнёров? А также передать телефоны, адреса, ФИО и размеры трусов? А если соврёт? И как это соотносится с риском передачи вируса от матери к ребёнку, если она уже инфицирована? "Экскрименты" с населением идут по нарастающей.
kryimsdiiick 02 июля 2018 | 15:50
Да разве всех половых партнеров соберешь? Огласите весь список, пожалуйста
tks 02 июля 2018 | 15:56
kryimsdiiick: А вот у госдур, Яровой например, нет никаких проблем с полопартнёром - вибратор он и в Африке вибратор...
zloy_sok 02 июля 2018 | 16:09
tks: Африка?? так там самая сильная эпидемия! Срочно ее проверить!
tks 02 июля 2018 | 15:54
А с наркоманией бороться и наркоманию профилактировать власти Новосибирской области не пробовали?
sneer1 02 июля 2018 | 16:03
Я чего-то не понимаю. Каким образом обследование мужа/партнёра УЖЕ БЕРЕМЕННОЙ женщины поможет снизить риск передачи вируса от матери ребенку??? То ли новость неправильно озвучили, то ли я отстал от жизни за время отпуска.
jetsam 02 июля 2018 | 16:04
sneer1: ну как бы секс до последней недели разрешается....
так что партнер за 9 месяцев запросто может много чего подцепить на стороне...