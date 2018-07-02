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15:30, 02 июля 2018

Более 30% молодых россиян хотели бы  уехать из России за границу и остаться там жить

Это максимум за последние пять лет, — констатируют социологи ВЦИОМа. В прежние годы доля тех, кто хотел иммигрировать, колебалась в диапазоне от  21 до  26%. Сейчас это 31%. Речь идет о  россиянах в возрасте от 18 до 24 лет.

Что касается в целом россиян, то  абсолютное большинство, 88%, не хотели бы покидать Россию.

Комментарии

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trans 02 июля 2018 | 15:38

Да очень многие уехали бы из России, если была бы такая возможность. Остались бы только чиновники, депутаты, судьи, прокуроры и силовики. Судя по зарплатам и пенсиям только они и нужны нашему государству.

luger_max_otto 02 июля 2018 | 15:46

Уезжают те, кто может создавать будущее. Конечно, раньше уезжали не только Сикорские и Зворыкины- но дело в том, что без Сикорских и Зворыкиных страна лишается будущего. Путинский режим делает это явью.

pavel_svr 02 июля 2018 | 16:00

luger_max_otto:
Кто уезжает в Бруклин, Карина вчера хорошо приложила: «живущие на пособия и бесплатные обеды.»

kottigr1 02 июля 2018 | 16:11

trans: Остались бы только чиновники, депутаты, судьи, прокуроры и силовики...
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Они давно уже все имеют виды на жительства так ненавистных для них Западных стран, их деньги и семьи находятся на Западе, а в РФ они приезжают на работу..

viktorova 02 июля 2018 | 15:38

Желаю им всем осуществить своё желание. Пусть узнают о существовании нормальной жизни.

vezdehod 02 июля 2018 | 15:43

Остальные 70% не имеют возможности это сделать, а так бы тоже слиняли.

polsan 02 июля 2018 | 15:57

vezdehod: Это так, но знаю молодых людей, получивших западное образование, родители которых живут на Западе, кто вернулся назад, но таких я думаю единицы.

sneer1 02 июля 2018 | 15:39

Хорошо, что у молодежи есть мозги. Плохо, что они утекают.

sergo_25_26 02 июля 2018 | 15:45

Уезжайте, но голосуйте за пределами рашки только за ЕР и пеню, доставьте оставшимся 70 проц. "счастье".

prade 02 июля 2018 | 15:46

Политика Путина не оставила надежды на будущее молодым людям России.

ghazaryan_s 02 июля 2018 | 15:52

Более 30% молодых россиян хотели бы уехать из России за границу и остаться там жить с криками:"РОССИЯ, РОССИЯ, РОССИЯ......"

pyco_mypucmo 02 июля 2018 | 15:53

По справедливости - кого себе навыбирали, с теми пусть и живут. Но они же норовят из европ и америк гада плешивого по гланды любить.
Селекция сучьего мира в той мухосрани произведена. А нормальные никак понять не могут, с кем дело имеют.

pavel_svr 02 июля 2018 | 15:55

// Сейчас это 31%. Речь идет о россиянах в возрасте от 18 до 24 лет. //
Вот Навальный их и окучивает...

compare 02 июля 2018 | 16:04

pavel_svr: они и без Навального,были бы счастливы оказаться в другой действительности,но,поскольку реалии туманны,то они,естественно,выбирают "заграничную" действительность,с ее стабильностью,законностью и гуманностью...

pavel_svr 02 июля 2018 | 16:27

compare:
Для того чтобы оказаться в другой действительности, надо: или здесь для этого работать, или уехать и работать там.
Реалии туманны, когда сидишь на берегу речки на закате и мечтаешь, как хорошо ты будешь жить завтра.... если не будет: начальника - алкоголика, жены - стервы, префекта - бездельника... И так, естественно, до президента - коррупционера...
Согласитесь, всегда что-то мешает.

proxozhij 02 июля 2018 | 15:59

Я уехал в 2005-ом. Сожалею только об одном — что раньше не уехал. И горестно смотреть на Россию, которая дружно и с песнями сходит с ума.

m_doc 02 июля 2018 | 16:19

proxozhij: А уж как на тебя, психа ненормального, горестно смотреть. Комменты - чистое творчество умалишённого, один другого хлеще. Какие-то 13 лет - и мозги растворились без осадка. Эт ты удачно уехал, ничего не скажешь.:)

compare 02 июля 2018 | 16:02

и поэтому,главной задачей государства,становится стремление сделать так,чтобы главная составляющая возможности смены места жительства,экономическая,была ниже плинтуса: так только и можно удержать людей.....

trans 02 июля 2018 | 16:14

В современной России, что бы быть успешным, надо: 
Быть ВОСПИТАННЫМ, как Жириновский. 
ОБРАЗОВАННЫМ, как Поклонская. 
ЧЕСТНЫМ, как Песков. 
И уметь СЧИТАТЬ, как Элла Памфилова.

indeezjoe 02 июля 2018 | 16:25

Эхо как обычно слегка перевирает ВЦИОМ. В оригинале так: "Доля желающих уехать за рубеж остается практически неизменной: в 2011-2018 гг. она колеблется в пределах 10-13%. В 2018 г. о желании уехать на ПМЖ в другую страну сказали 10% россиян. Прежде других такое стремление выказывает молодежь (среди 18-24-летних – 31%) "

Молодежь понять можно - ничего не знают, ничего не умеют, зато всему верят и хотят всего и сразу, желательно даром... Однако охотникам путать туризм с эмиграцией суровая реальность быстро поставит мозги на место... Правда стыдно будет потом признаваться, что были дураками... Зато в качестве компенсации можно будет на Эхе попроклинать "проклятую рашку"...
;-))

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