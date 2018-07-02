Более 30% молодых россиян хотели бы  уехать из России за границу и остаться там жить

Это максимум за последние пять лет, — констатируют социологи ВЦИОМа. В прежние годы доля тех, кто хотел иммигрировать, колебалась в диапазоне от 21 до 26%. Сейчас это 31%. Речь идет о россиянах в возрасте от 18 до 24 лет.



Что касается в целом россиян, то абсолютное большинство, 88%, не хотели бы покидать Россию.