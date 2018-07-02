Роскомнадзор не планирует приостанавливать вещание Дойче Велле в России
Зам.главы ведомства Вадим Субботин сообщил, что по запросу комиссии Совета Федерации была проведена проверка телеканала, выявлены лишь отдельные замечания в работе.
В МИДе России считают деятельность немецкого издания пропагандистской.
Комментарии4
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venezianez49 02 июля 2018 | 15:37
Не планирует ?
Как уже опостылел этот наигранный либерализм наших властей !
kukrynx 02 июля 2018 | 16:04
venezianez49: Успокойся, детка. Вобще то это не власть, а ведомство.
jetsam 02 июля 2018 | 15:58
павлов не планировал обмен 50рублевок...
кириенко не планировал дефолт 98...
путен не планировал повышение пенсионного возраста...
дальше список не планировавших продолжать?
andy66 02 июля 2018 | 16:09
ну, это не ему решать! ))))