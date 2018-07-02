Действующий мэр Москвы Собянин первым сдал документы в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом в градоначальники
Действующий мэр Москвы Сергей Собянин первым сдал документы в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом в градоначальники. Он представил в частности, подписные листы муниципальных депутатов, подписи избирателей.
Отметим, что избирком завтра вечером завершает прием документов от кандидатов. Более 30 человек заявляли о своем желании участвовать в выборах.
Комментарии11
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evgolius7 02 июля 2018 | 15:34
Почему загнивает Европа, а воняет в Москве и вокруг неё?
Сколько загадок еще предстоит разгадать ученым!
vezdehod 02 июля 2018 | 15:41
Ему проще это сделать - ведь он Оленевод и у него надёжный транспорт, который не даст ему опоздать.
zemljanka 02 июля 2018 | 16:02
vezdehod: Усилить охрану пожизненному мэру-оленеводу.
Сегодня убили мэра Филиппин.
parasuk_ 02 июля 2018 | 16:00
evgolius7: Потому что в Москве находится некоторое количество дурно пахнущих индивидуумов: малолетние петушки навального, секта некрофилов на Москворецком мосту, партия яблоко. Как говорится, мал клоп, да вонюч :)
jamba 02 июля 2018 | 15:44
Спешит, спешит, скоро мошкара погонит оленя к океану, станет не до выборов;))
ilia_lvovski 02 июля 2018 | 15:46
Либо россияне мудаки либо действительно рабы-сам собирал подписи и сам подписывал.Точно так же как и Байстрюкин-сам убью и сам буду расследовать.Умом Россию не понять.
krestianin_067rus Михаил Никитин 02 июля 2018 | 15:53
Кто раньше встал, того и тапки! :))) казарма рулит!
odobryam_s 02 июля 2018 | 15:54
И правильно! надо рисковать! нужно брать на себя ответственность и добиваться цели,!Не то что эти гнилые яблочники, которые никак не могут выставить кандидатуру!
ihtamnet 02 июля 2018 | 15:58
Ой, какая интрига, какая интрига. Кто же будет новым мэром, как любопытно!
tks 02 июля 2018 | 15:59
Офигеть! Как это он успел-то?? Ведь такие трудности пришлось перетерпеть, такие сложности, но Оленевод мужественно всё это преодолел!!
bondarenkovg 02 июля 2018 | 16:05
Кто первым сдал, того и тапки.