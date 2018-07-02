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Эксклюзив Эха 15:04, 02 июля 2018

Партия Яблоко не будет участвовать в выборах мэра Москвы

Лидер столичного отделения Сергей Митрохин заявил «Эху Москвы», что отказался от иска к партии. Потому что не проходит муниципальынй фильтр. Митрохин добавил, что не оставляет надежды на участие в следующих выборах мэра.

На выборы «эпохи позднего Путина» партия власти не допускает политических оппонентов, сказал «Эху Москвы» руководитель программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.

Подача документов на регистрацию кандидатов в мэры завершится завтра вечером.

Комментарии

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aleko_1 Александр Королев 02 июля 2018 | 15:13

Все логично. Так как ГАЯ спит от выборов до выборов( президентских), то партия должна спать вместе с ним

nns33 02 июля 2018 | 15:19

Надо было всем вместе требовать отмены фильтра,диктуя свои условия. Всё профуфукали. Можете уже сегодня поздравлять Собянина с победой.Оппозиция похожа на инфантильных импотентов.Никакого уважения и сочувствия не вызывает.

shtirlitz77 02 июля 2018 | 16:06

nns33: Добрый день. Ниночка!
"...Надо было всем вместе требовать отмены фильтра..."

Они даже в одной партии разобраться не могут.
Устроили "семейную" склоку с битьем посуды.
И, главное, из-за чего?
Чтобы набрать свои 2 - 3%, и то в случае, если зарегистрируют.
А Вы хотите, чтобы все оппозиционеры объединились.
Слишком много у каждого из них ни чем не оправданных амбиций.
Каждый думает о себе, а не о деле.
Согласна: никакого уважения и сочувствия...
Сочувствие, скорее, к самим себе, т.к. ОПГ так и будет с легкостью оставаться у власти.

nns33 02 июля 2018 | 16:24

shtirlitz77: Каждый думает о себе, а не о деле. ===== конечно, только о себе.Очень неприятная ситуация с Митрохиным. Не понимаю,чем он " Яблоку" не угодил ? И самое смешное,что Слабунова в первых рядах "напирающих" на него. Митрохин работал для москвичей,его уважают, т к много помогал людям. А чем известна никакая ЭС ? Он ,видете-ли,нанёс партии репутационный вред ! Провели праймериз,выиграл Якубович,не устроил,убрали. Второым был СМ,тоже не так. Куда-то Мельников запропастился,странно! Интересно,как выкручиваться будет после такого скандала,как обоснует? Совсем недавно призывал голосовать за "Яблоко" на этих выборах.

andreyoo 02 июля 2018 | 15:25

Зато это позволить Грише при кадом удобном случае намекать, что если б они участвовали, то обязательно победили б. И власть их просто боится.

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