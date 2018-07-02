Партия Яблоко не будет участвовать в выборах мэра Москвы

Лидер столичного отделения Сергей Митрохин заявил «Эху Москвы», что отказался от иска к партии. Потому что не проходит муниципальынй фильтр. Митрохин добавил, что не оставляет надежды на участие в следующих выборах мэра.

На выборы «эпохи позднего Путина» партия власти не допускает политических оппонентов, сказал «Эху Москвы» руководитель программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.

Подача документов на регистрацию кандидатов в мэры завершится завтра вечером.