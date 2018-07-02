На президентских выборах в Мексике победил кандидат от левых сил Лопес Обрадор
Его оппоненты уже признали поражение. Всего за пост главы государства боролись четыре кандидата.
В ходе предвыборной кампании Обрадор обещал увеличить социальные расходы и бороться с коррупцией.
Свои поздравления новому президенту Мексики уже направили Дональд Трамп и Владимир Путин.
Новый президент Мексики обещает бороться с преступностью и подружиться с США .
Комментарии1
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fmsf FMSF 02 июля 2018 | 15:46
Лабрадор - очень добрая собака. Даже если его зовут Хлопец.