В Кремле пока не знают, поедет ли Владимир Путин в Сочи на игру россиян в четвертьфинале Чемпионата мира по футболу
7-го июля наша сборная сыграет с Хорватией. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, изначально планировалось присутствие Владимира Путина на матче открытия турнира и на финальной игре.
Напомним, — накануне сборная России одержала победу над сборной Испании в серии пенальти и впервые в истории вышла в четвертьфинал Чемпионата мира.
Празднование победы сборной России напомнило хронику 9 мая 1945 года, — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Восторженные, эпические оценки вот этого триумфа, они понятны с эмоциональной точки зрения. Если вчера посмотреть на улицы многих российских городов, в том числе и Москвы, которые я сам лично видел, во многом это было, наверное, сопоставимо с хроникой 9 мая 1945 года, ну, разве что салюта не было. Конечно, в данном случае речь идет не о праздновании победы в войне, это спорт, он сближает, а не разъединяет. Это честная игра, и в честной игре побеждает тот, кто является сильнейшим на данный момент».
Комментарии27
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odobryam_s 02 июля 2018 | 15:07
Судя по заявлениям пресс-секретаря лично у меня сложилось впечатление, что президент в Россию приезжает только на очередную инаугурацию. А все остальное время пребывает либо в других странах, либо вообще на другой планете...
roman_i_olga 02 июля 2018 | 15:12
odobryam_s: хорватов то можно и порвать тем более у себя дома. хотя они фавориты по котировкам
vilingrad 02 июля 2018 | 15:22
roman_i_olga: Вовка подползет на последней победной минуте... ну,или при 5:0 в пользу черчесовских костоломов:)
kottigr1 02 июля 2018 | 15:24
roman_i_olga: Было бы для российских налогоплательщиков гораздо выгоднее, если бы Путин приезжал на ЧМ по лапте или на Олимпиаду по салочкам. Понты - те-же, убытков - меньше..
antiboh 02 июля 2018 | 15:27
roman_i_olga: вопрос в другом ..ему там до сочи -два прыжка,но как обеспечить безопасность,а это ,для него,сейчас главный приоритет...
vitalijivanovich 02 июля 2018 | 15:29
roman_i_olga: Президент не может так рисковать.
vezdehod 02 июля 2018 | 15:46
Кремль вообще ничего не знает, не слышит и не видит - Песков превратился в полноценного "Инвалида".
luger_max_otto 02 июля 2018 | 15:18
Ну после аргентинского кокаина это впечатление получает некие обоснования.
mikhail_spb_ 02 июля 2018 | 15:08
Для того, чтобы нацдилер посетил матч роскоманды, должна быть 100%-ная уверенность в победе.
Иначе никакого "9 мая 1945 года" может не получится.
lenin3 02 июля 2018 | 15:14
mikhail_spb_: Ну,Письков и хмыреныш:речь,типа,о победе спорта,но сравнивает с 9-м мая.Почему бы не сравннить с 12 апреля,когда Гагарина запустили,тогда тоже народ массово ликовал...
dictvena 02 июля 2018 | 15:11
Шо, с хорватами согласование трудно идет?
noxepy_7_40_ 02 июля 2018 | 15:12
Путин не приехал на матч Россия - Испания. - Оооо, Путин плохой, боится проигрыша, не уверен в нашей сборной, стыдно быть русским!
Матч завершился победой России. - Ооооо, Путин негодяй, купил матч, позор, стыдно быть русским!
tag188 02 июля 2018 | 15:24
noxepy_7_40_: Нет, просто если бы вчера Путин присутствовал на матче, то все выпуски новостей подчеркивали бы, что на трибунах за нашу команду боле лично Путин. Такой пиар Кремль бы использовал вовсю.
А теперь, если российская сборная проиграет хорватам, и Путин будет на трибунах, то получится очень жиденько.
Без президентской поддержки выигрываем у сильной сборной. с президентской поддержкой проигрываем далеко не самой сильной. Бедоносец, одним словом.
noxepy_7_40_ 02 июля 2018 | 16:03
tag188: Это все "разговоры на лестнице". Задним числом все стратеги.
vilingrad 02 июля 2018 | 15:24
noxepy_7_40_: Дык, ссыкло потому что. Всегда ссыкло...ссыкло с рейтингом:)
gwon 02 июля 2018 | 15:13
А спросить не пробовал? Вечно Димон нихрена не знает.
platonnekafrin 02 июля 2018 | 15:19
Пытаясь выбрать ответ на вопрос "ехать - не ехать", Президент экстраполировал себя на многие предметы, включая Кремль. Но выбора не было! Ни один из предметов не знал, что выберет Президент, Президент не знал, что выберет Предмет. Тогда Президент присвоил полкам своей армии названия вражеских городов, но Медведева решил больше не посылать, а то, того и гляди, подсидит Президента по рейтингу.
euro_line 02 июля 2018 | 15:21
Все равно всё будет "плохо". Если приедет - то "будет PR-бенефиты срывать", а если не приедет - то "испугался", значит.
vpoiskahdna 02 июля 2018 | 15:26
Какая нам разница, приедет он или нет? Других проблем нет что ли.
vor_on 02 июля 2018 | 15:27
Надо бы отсидеться и перед облапошенным электоратом пока не показываться... Да, Владимладимыч?
testmeter 02 июля 2018 | 15:39
Приедет незаметно и спрячется. Будут побеждать - покажется и вяличие продемонстрирует. А проиграют - значит еготамнебыло
idshoohov 02 июля 2018 | 15:45
"В Кремле пока не знают, поедет ли Владимир Путин в Сочи на игру россиян в четвертьфинале "
А разве Путин ещё не в Сочи? Он же так любит этот город
hiryrg 02 июля 2018 | 15:48
Нет, не надо чтобы приезжал. Пусть Айфончик опять будет. С ним всё хорошо - и мы победим!
kryimsdiiick 02 июля 2018 | 15:54
hiryrg: Резвись за Медвежонка!
tks 02 июля 2018 | 16:02
Пескоструй совсем одебилел, с такими сравнениями?
compare 02 июля 2018 | 16:10
всегда можно приехать без "афиши" и тихонько дождаться момента,когда судьба матча уже ясна. и в случае "неправильного" исхода события,тихо уехать...в обратном случае,можно и показаться электорату-добавит аффекта...
screw 02 июля 2018 | 16:23
Какое там... Дел и других - по горло. Надо и полусонных тигров потетешкать, с оборонным министром порыбачить, - ушицы поесть, стерхов проведать - в том виде, как сейчас - нельзя, помните, там надо быть обязательно во всем белом. К корешам из "географического" общества заехать неплохо было бы... И все надо, надо, надо! Да мало ли, в общем, дел - целый список и все неотложные. Днище у галеры не забыть осмотреть: глаз да глаз - не дай бог, прохудилось?! Заодно, может и какая редкая амфора попадется...