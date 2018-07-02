В Кремле пока не знают, поедет ли Владимир Путин в Сочи на игру россиян в четвертьфинале Чемпионата мира по футболу

7-го июля наша сборная сыграет с Хорватией. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, изначально планировалось присутствие Владимира Путина на матче открытия турнира и на финальной игре.

Напомним, — накануне сборная России одержала победу над сборной Испании в серии пенальти и впервые в истории вышла в четвертьфинал Чемпионата мира.



Празднование победы сборной России напомнило хронику 9 мая 1945 года, — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Восторженные, эпические оценки вот этого триумфа, они понятны с эмоциональной точки зрения. Если вчера посмотреть на улицы многих российских городов, в том числе и Москвы, которые я сам лично видел, во многом это было, наверное, сопоставимо с хроникой 9 мая 1945 года, ну, разве что салюта не было. Конечно, в данном случае речь идет не о праздновании победы в войне, это спорт, он сближает, а не разъединяет. Это честная игра, и в честной игре побеждает тот, кто является сильнейшим на данный момент».