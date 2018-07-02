Сулейман Керимов, которого Франция обвиняла в уклонении от уплаты налогов на 400 миллионов евро, вернулся в Москву
Сенатор Сулейман Керимов, которого Франция обвиняла в уклонении от уплаты налогов на 400 миллионов евро, вернулся в Москву. Незадолго до этого обвинение с него сняли.
В Россию Сулейман Керимов вылетел как только ему вернули паспорт. Об этом сообщили агентству ТАСС в российской канцелярии в городе Вильфранш-сюр-Мер — там находится подразделение генконсульства в Марселе. Его дипломаты оказывали поддержку Керимову. Залог в 40 миллионов евро сенатору по данным Интерфакса пока не вернули. Во Франции Керимова обвиняли в уклонении от уплаты налогов на сумму 400 миллионов евро при покупке элитной недвижимости на Лазурном берегу. Он это отрицает. После задержания в аэропорту Ниццы прошлой осенью сенатор от Дагестана внёс крупный денежный залог и находился не под стражей, а подпиской о невыезде в регионе Приморские Альпы. За время расследования Керимов несколько раз ездил в Россию по разрешению следователя. Обвинения с него сняли на прошлой неделе. Апелляционный суд коммуны Экс-ан-Прованс сменил ему статус на свидетеля-подозреваемого. И теперь ограничивать Керимова в свободе передвижения нельзя. Это произошло через месяц после визита в Россию президента Франции Макрона, отмечали Ведомости. Обсуждали ли с ним дело Керимова, источники издания не знают.
Адвокат сенатора Никита Сычёв подтвердил агентству ТАСС, что никаких обвинений во Франции против Керимова больше не выдвигается.
Комментарии11
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luger_max_otto 02 июля 2018 | 15:04
Интересно, чем он расплатился. Запасаемся попкорном :)
kottigr1 02 июля 2018 | 15:14
luger_max_otto: Наверное сенатор сказал, что деньги не его и ему их подкинули...
mikhail_spb_ 02 июля 2018 | 15:06
Видимо, этот вор - "сенатор" как следует забашлял французскому следствию.
Там ведь тоже люди работают.
noxepy_7_40_ 02 июля 2018 | 15:08
mikhail_spb_: Французское правосудие продажно?!! Вы чего?!!!
interim 02 июля 2018 | 15:20
noxepy_7_40_: сотни миллиардов ворованных денег до сих пор с удовольствием отстирывали в лондонских великопрачечных, Франция - вечный конкурент Англии. видимо решили воспользоваться моментом и предлагают русским перенаправить к ним потоки наворованного. наглядно демонстрируют свое дружелюбие и безопасность для ворья..
noxepy_7_40_ 02 июля 2018 | 16:07
interim: Возможно вы правы, но только отчасти. Есть мнение, что это согласуется с выдавливанием русских олигархов из Лондона, и объясняется дальнейшим отмеживанием Англии от Европы, с последующим объединением Английского Доминиона с США. А Россия становится клиентом Европы. Может и так.
luger_max_otto 02 июля 2018 | 15:16
А может и не деньгами. Иная инфа- она дороже стоит.
lenin3 02 июля 2018 | 15:06
У волшебника Сулеймана всё по-честному,без обмана...)))
savbensmb 02 июля 2018 | 15:33
Большая денньга, а скорее всего очень большая... Даже французские прокуроры не устояли... Человеческие пороки везде одни...
nata_roo 02 июля 2018 | 15:42
Коллеги, сторонники Навального, думаю, надо поддержать Керимова приветственным митингом! Если уж никто из нас, даже те, кто живут в Орловской области, не выдвинулся встречать Навального при выходе из ИК, надо исправить эту ошибку хотя бы на этот раз! Керимов - это гордость и краса России, как нам объяснил верный соратник Навального Алексашенко! А деньги он заработал исключительно игрой на бирже (все тот же Алексашенко)! Это предприниматель, мозг международного масштаба! Именно такие люди могут БОРОТЬСЯ с системой! Поддержим же Керимова!
2018! НАВАЛЬНЫЙ! Керимов! ТАК победим!!!
sergirusso 02 июля 2018 | 15:57
Просто. На пальцах. Существует вилла. Существует факт уплаты или неуплаты налога на неё ФОРМАЛЬНЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ. Если налог не уплачен - виноват и отвечает ФОРМАЛЬНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ. Другое дело, что РЕАЛЬНЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ, то есть человеком давшим денег на покупку этой виллы является Керимов... Но В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ - налог надо платить и если его не заплатить, то на виллу вне зависимости кто является её РЕАЛЬНЫМ И ФОРМАЛЬНЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ, БУДУТ НАЛОЖЕНЫ ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ. То есть Керимов, даже не будучи посаженным в тюрьму будет вынужден ИЛИ ЗАПЛПТИТЬ, ИЛИ РАССТАТЬСЯ С ИМУЩЕСТВОМ.