Сенатор Сулейман Керимов, которого Франция обвиняла в уклонении от уплаты налогов на 400 миллионов евро, вернулся в Москву. Незадолго до этого обвинение с него сняли.

В Россию Сулейман Керимов вылетел как только ему вернули паспорт. Об этом сообщили агентству ТАСС в российской канцелярии в городе Вильфранш-сюр-Мер — там находится подразделение генконсульства в Марселе. Его дипломаты оказывали поддержку Керимову. Залог в 40 миллионов евро сенатору по данным Интерфакса пока не вернули. Во Франции Керимова обвиняли в уклонении от уплаты налогов на сумму 400 миллионов евро при покупке элитной недвижимости на Лазурном берегу. Он это отрицает. После задержания в аэропорту Ниццы прошлой осенью сенатор от Дагестана внёс крупный денежный залог и находился не под стражей, а подпиской о невыезде в регионе Приморские Альпы. За время расследования Керимов несколько раз ездил в Россию по разрешению следователя. Обвинения с него сняли на прошлой неделе. Апелляционный суд коммуны Экс-ан-Прованс сменил ему статус на свидетеля-подозреваемого. И теперь ограничивать Керимова в свободе передвижения нельзя. Это произошло через месяц после визита в Россию президента Франции Макрона, отмечали Ведомости. Обсуждали ли с ним дело Керимова, источники издания не знают.

Адвокат сенатора Никита Сычёв подтвердил агентству ТАСС, что никаких обвинений во Франции против Керимова больше не выдвигается.