Сегодня в Лондоне пройдут первые матчи Уимблдонского теннисного турнира

В мужском одиночном разряде восьмикратный победитель Уимблдона Швейцарец Роджер Федерер, посеянный под первым номером, встретится с сербом Душаном Лайовичем. Вторая ракетка турнира испанец Рафаэль Надаль сыграет с представителем Израиля Дуди Села.

Из российских теннисистов Михаил Южный получил в соперники хорвата Иво Карловичем. Евгений Донской сыграет с немцем Филиппом Кольшрайбером. Карен Хачанов померится силами с испанцем Давидм Феррером. А вот первая ракетка страны Андрей Рублёв не успел восстановиться после травмы спины и пропустит второй «Шлем» подряд. У женщин неплохие шансы пройти далеко по турнирной сетке у Дарьи Касаткиной и Марии Шараповой.

Кроме того, впервые с 2014 года в основной сетке Уимблдона сыграет Вера Звонарёва. Которая успешно преодолела отбор и не отдала в трёх матчах ни сета.