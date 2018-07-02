Песков: Ликование болельщиков сборной России по футболу сопоставимо с празднованием Дня Победы в 45-м году
Ликование болельщиков сборной России по футболу сопоставимо с празднованием Дня Победы в 45-м году. Так считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в данном случае речь идет не о праздновании победы в войне, а о спорте, «который сближает , а не разъединяет».
Ранее британская газета Индепендент написала, что Россия не знала такого триумфа с 45-го года.
В Кремле подчеркивают, что Владимир Путин смотрел игру россиян с Испанией. При этом пока неизвестно, приедет ли он на четвертьфинальный матч с участием нашей сборной.
Напомним, — 7 июля сборная России будет играть со сборной Хорватии.
Комментарии21
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huyt 02 июля 2018 | 14:36
Да. Думаю, не удастся запудрить футболом головы россиян. А власть так и делает чтобы россияне не думали о пенсиях,зарплатах, а также о дорожающем бензине и повышении тарифов ЖКХ и НДС.
kindman_a 02 июля 2018 | 14:38
huyt:
Неужели в 1945-м на Никольской по пояс голые и бухие москвичи дудели в вувузеллы, а? :-))))))))
post_v 02 июля 2018 | 14:41
kindman_a:
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в 1945 там пили пиво немцы, итальянцы, испанцы, и прочие "братья по оружию"?
kottigr1 02 июля 2018 | 14:49
kindman_a: Песков: Ликование болельщиков сборной России по футболу сопоставимо с празднованием Дня Победы в 45-м году
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Какая страна, такие и победы...
danko1 02 июля 2018 | 14:55
kottigr1: Так унизить ветеранов и ИХ победу могут только мрази, презирающие и уничтожающие страну.
balamuto 02 июля 2018 | 14:57
kottigr1: Как быдлу мало надо.Вот и знают жулики об этом в кремле. Красавчеги.
Хаааааа!
Едут и смеются, пряники жуюют©
zluki_bobry 02 июля 2018 | 14:40
о майн год! с такой-то бездарной игрой - 1 удар с пенальти за весь матч? какой триумф? сидели в обороне как сборная Сан-Марино! повезло, что Испания никакая... впрочем, данное заявление - признак скрепности и нового возвеличивания лишней хромосомы у рашки-гов.няшки... мдаааааааааааааааа
vilingrad 02 июля 2018 | 14:55
huyt: Песков- человек, обожравшийся словами и фразами( О'Генри, хотя и без песикова)
vvs7651 02 июля 2018 | 14:37
Совсем "Кремль" одурел...
borhudarov 02 июля 2018 | 14:41
Хм. Попахивает кощунством. И чувства там, и прочее... А если серьезно - придурок!
lazich 02 июля 2018 | 14:41
У Пескова солнечный удар? Перегрелся балабол?
marina27 02 июля 2018 | 14:43
Пургогон.
noxepy_7_40_ 02 июля 2018 | 14:46
Стиль, это явно не конёк Пескова.
ginger_tiger 02 июля 2018 | 14:46
Козел
dekadik 02 июля 2018 | 14:50
Почему вы не верите Пескову, он там был тогда, он сам всё видел своими глазами, ему нет оснований не доверять...и вообще он Берлин брал.
jurmak 02 июля 2018 | 15:00
dekadik: Берлин брал Путин, а Песков наблюдал
deviant44 02 июля 2018 | 14:50
Как нужно из дерьма сделать победобесие ? Россия настолько глубоко сидит в жопе, что даже выход в 1\4 расценивается как что то грандиозное и скрепное. А что будет, когда она проиграет хорватам. Тоже победобесие со знаком наоборот. Болельщики пойдут громить Кремль ? Очень интересный сюжет. Наблюдаем.
bondarenkovg 02 июля 2018 | 14:52
Вот уж точно - несёт пургу!..
eslichestno 02 июля 2018 | 14:56
Запоздалая реакция спрятавшегося от страха за проигрыш России пахана Всея Руси, высказанная устами его пресс-секретаря, который опять "гонит пургу".
makap 02 июля 2018 | 14:57
Кощунство какое. Бабы выли от горя, калеки возвращались. Только тыловые крысы были в масле с икрой
idshoohov 02 июля 2018 | 14:58
"Ликование болельщиков сборной России по футболу сопоставимо с празднованием Дня Победы в 45-м году"
И это - идиотизм