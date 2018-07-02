Федеральные телеканалы проигнорировали акции протеста против пенсионной реформы
Федеральные телеканалы проигнорировали акции протеста против пенсионной реформы, которые состоялись накануне в нескольких городах. На это обратил внимание портал Медуза.
В мероприятиях, организованных сторонниками политика Алексея Навального, а также профсоюзами, КПРФ, ЛДПР и другими политическими силами, приняли участие тысячи граждан.
Комментарии2
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kindman_a 02 июля 2018 | 14:36
Федеральные девушки с пониженной социальной ответственностью вчера весь день отдавались дармоедам-футболистам.
dekadik 02 июля 2018 | 14:45
в 1/4 прошли и повышение пенсионного возраста пройдём, мыж патриоты, нам главное показать что у нас палка побольше чем у других.