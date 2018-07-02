Сенатор Сулейман Керимов вернулся из Франции после того, как с него сняли обвинения в уклонении от уплаты налогов
Ему вернули паспорт, — подтверждают российские дипломаты.
Несколько дней назад стало известно, что французские правоохранительные органы больше не имеют к российскому миллиардеру претензий.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
trans 02 июля 2018 | 14:35
Российский миллиардер Сулейман Керимов получил статус ассистированного свидетеля в деле о неуплате налогов во Франции, об сообщили в прокуратуре Ниццы.
В уголовном процессе во Франции имеется институт ассистированного свидетеля, т.е. лица, в отношении которого ВЕДЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ. Если это лицо само не заявило ходатайство о приобретении статуса обвиняемого, чтобы полнее использовать права на защиту, то оно считается ассистированным свидетелем, т.е. свидетелем, имеющим защитника и обладающим некоторыми другими правами на защиту.
Так что расследование уголовного дела в отношении Керимова продолжается.
lenin3 02 июля 2018 | 14:56
trans: дык,он теперь во Францию ни ногой...)))
dataan 02 июля 2018 | 14:59
Заплатил налоги и спит спокойно :)
jurmak 02 июля 2018 | 14:56
How much?