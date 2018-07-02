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14:30, 02 июля 2018

Более 30% молодых россиян хотели бы  уехать из России за границу и остаться там жить

Это максимум за последние пять лет, — констатируют социологи ВЦИОМа. В прежние годы доля тех, кто хотел иммигрировать, колебалась в диапазоне от  21 до  26%. Сейчас это 31%. Речь идет о  россиянах в возрасте от 18 до 24 лет.
Что касается в целом россиян, то  абсолютное большинство, 88%, не хотели бы покидать Россию.

Комментарии

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huyt 02 июля 2018 | 14:32

А какие перспективы для молодых при путинизме. Ответ- НИ-КА-КИХ ! В том числе и пенсионных.Остаётся только одно-заработать немного денег на первое время и свалить навсегда.

danko_vobla 02 июля 2018 | 14:36

huyt: или беги в кассу 10.80.

lager23 02 июля 2018 | 14:44

danko_vobla:
Разговор двух влюблённых кремлеботов:
смотри, Свинжа-Вобля, кокломразь побежала! Да не там... она у тебя в трусах, милая!

kapitonovih_36 02 июля 2018 | 14:58

в усраине 90% молодого населения хотят уезать хотя бы в польшу...

luger_max_otto 02 июля 2018 | 14:50

Да, и при том- уж такая традиция- валят те, кто создает Будущее. Конечно, не одни Сикорские и Зворыкины- но они- в первую очередь, увы.

pro_hanov 02 июля 2018 | 14:51

huyt: "какие перспективы для молодых при путинизме"

Масса перспектив - вон сын Патрушева министром стал)

danko_vobla 02 июля 2018 | 14:32

Свобода выезда. Украинцы хотят 80% уехать. К бабке данко1 не ходи.

kottigr1 02 июля 2018 | 14:39

danko_vobla: Все, что нужно знать о нынешней России..
При Путине, согласно российской статистике, 95% жителей России являются или нищими, или бедными. 4,5% - обеспеченными и 0,5% - богатыми.
Даже сами путинисты оценивают глубину падения:
"80% россиян ощущают себя бедными или нищими. Так 10% не могут себе купить продуктов питания, 29% одежду. То есть 39% россиян буквально нищие. А еще для 41% опрошенных затруднительно купить бытовой прибор типа холодильника или телевизора. Еще 14% не могут купить себе автомобиль или дом. И лишь 3% могут позволить себе все." - ВЦИОМ
Это называют в РФ - "стабильностью", а за пределами РФ - "Нигерией в снегах".
Падение продолжается.......

huyt 02 июля 2018 | 14:41

danko_vobla: А у тебя даже нет свободы написания тут комментариев. Только по методичке. Иначе 11.80 не получишь от пригожина. Кстати,хотел спросить,а куда делся тролль Патрик? Что-то давно не видно его тут. В отпуске что-ли?

andygo__ru 02 июля 2018 | 14:57

danko_vobla: "К бабке данко1 не ходи." ---

--- чувак, у тебя ладошки волосней - не покрылись еще?

kindman_a 02 июля 2018 | 14:33

И уедут.
И останутся там.
И - правильно сделают: жизнь одна, это все уже остопистело.

huyt 02 июля 2018 | 14:38

kindman_a: Путинизм осточертел. И это факт. Жаль большинство стариков, которые проведут старость в нищете.

lager23 02 июля 2018 | 14:48

huyt: в скором будущем путинизм можно смело приравнять к измене Родине, а его построителей и соучастников к отбросам общества, со всеми вытекающими последствиями для "героев прорыва"!

lapsha 02 июля 2018 | 14:56

huyt: huyt: Старикам нынче завидуют. Пенсия есть, квартира тоже. Дуй чай с батоном и смотри телек.

odobryam_s 02 июля 2018 | 14:41

kindman_a: Беда в том, что уедут (и уже полутора ногами уехали) именно те, кто устроил здесь такую жизнь!

dorin1987 02 июля 2018 | 14:43

/именно те, кто устроил здесь такую жизнь!/ - Точно? Молодежь узурпирует власть 19 лет? Молодежь принимает законы о посадке за репост? Молодежь аннексирует няшмяш и создает лугандоны?
Молодежь свалит, шобла царька РФ - свалит, а останетесь Вы и подобные Вам, ноющие о том, что все вокруг плохие :)

odobryam_s 02 июля 2018 | 14:56

dorin1987: Вот те, кто "аннексирует, сажает и лугандонствует и уедут. Все свалят, вплоть до последнего заместителя губера. А уж думцы с администраторами президента - свалят быстрее всех! Чинно рассядутся по давно распределенным местам в самолете и отбудут к семьям в разные лондоны-парижи-майами.... А мы останемся. И будем с кровью отдирать патриотическую лапшу, которую эти поганцы нам вешают нам на уши....

vvs7651 02 июля 2018 | 14:34

Футбола нашего, наверное, объелись...

mystar 02 июля 2018 | 14:38

Пусть едут. В основном это молодой офисный планктон который возомнил себя великими топ менеджерами.

ihtamnet 02 июля 2018 | 14:42

mystar: Умный человек сделает выводы, упырьки закудахтают.

andygo__ru 02 июля 2018 | 14:39

"Более 30% молодых россиян хотели бы уехать из России за границу и остаться там жить
Это максимум за последние пять лет, — констатируют социологи ВЦИОМа. " ----

--- и это - после вчерашней триумфальнейшей, разгромнейшей победы России?!!!!! Ну и молодежь пошла! Да они должны были бы, после вчерашнего, все, как один: загранпаспорта - в мусорную корзину!

Мдяяя, ну и молодежь пошла... :(

...меня успокаивает лишь то, что опрос проводился ДО вчерашней победы... Нет, не так: до вчерашней Победы! Даже - так: до вчерашней ПОБЕДЫ! (читай слова Пескова об этой победе и его сравнения с Победой 1945).

dekadik 02 июля 2018 | 14:40

нет уж пусть тут живут, в дерьмеце, как мы жили, годами, свалить из страны самый лёгкий выход, а делать для страны никто ничего не хочет, не нравится власть боритесь с ней , меняйте её, а то привыкли получать всё на халяву гниды малолетние, сами из себя ничего не представляют, а уже хотят пить кофе с круасанчиками и любоваться видами Эйфелевой башни.

viktorova 02 июля 2018 | 14:45

dekadik: а вы затсвоб жизнь много чего поменяли? Много с властью боролись?

ivar1964 02 июля 2018 | 14:56

dekadik: А Вы бы сами хотели пить кофе с круассанами и любоваться Эйфелевой башней! Но поскольку такой возможности нет, то остается только ненавидеть тех, у кого такая возможность еще есть. Верно? Злобой Вы живете, ненавистью питаетесь. Как гриф падалью.

jetsam 02 июля 2018 | 14:41

путенизм и кретинизм - близнецы-братья!

lager23 02 июля 2018 | 14:41

Правильно, нормальным людям нечего делать в путинском отстойнике, тут все места заняты "талантливыми" детьми путерастов!

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