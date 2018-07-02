Z Архив новостей новости
5 4 6 165
14:12, 02 июля 2018

Немецкие пивоварни опасаются возможного сокращения прибыли после неудачи сборной Германии на ЧМ по футболу в России

Немецкие пивоварни опасаются возможного сокращения прибыли после неудачи сборной Германии на чемпионате мира по футболу в России.

Перед мундиалем пивоварни в ФРГ надеялись на растущее потребление популярного у немцев пенистого алкогольного напитка. Однако к вящему разочарованию всех граждан Германии немецкая сборная даже не прошла в восьмую финала и отправилась восвояси, не утолив жажды спортивных достижений у соотечественников.

Однако Федеральное статистическое ведомство сообщило накануне, что неоправдавшиеся прогнозы поднять прибыль от продажи пива благодаря чемпионату мира были скорректированы необыкновенной для Германии жарой. Май в ФРГ был самым теплым с начала регистрации погодных данных. Поэтому непосредственно перед мондиалем потребление пива выросло на 2,5 процента и достигло 9,6 гектолитра.

Естественно, пивоварни повысили производственные издержки из-за грядущих матчей немецкой сборной, однако ранее возвращение бывших чемпионов мира домой подействовало отрезвляюще. Тем не менее, Германский союз пивоварения не ожидает падения спроса. Важнее, чем национальная сборная, оказалась погода. Если жара в Германии продолжится, ожидаемая от мондиаля прибыль все же будет получена.

После поражения сборной ФРГ немецкие пивоварни надеются также на хороший сбыть смешанных напитков — пива с лимонадом, колой и фруктовыми соками. Благодаря жаре в мае продажа модных коктейлей на основе пива увеличилась почти на 20 процентов.

Комментарии

4

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

yralez 02 июля 2018 | 14:18

А у нас цены на панели упали......но прибыль выросла.
За счет массовости.

antimalin 02 июля 2018 | 14:24

Одна из главных фавориток ЧМ-18 Германия вылетела как пробка.
Вслед за ней последовали прочие главные фаворитки мундиаля: Португалия, Аргентина и Испания.
То ли еще будет.

platonnekafrin 02 июля 2018 | 14:27

На потребление алкоголя в России не может повлиять ни что - ни печень, ни отсутствие пойла. Мы самая стабильная держава.

ugiazov 02 июля 2018 | 14:30

Пусть с горя пиво пьют.

Самое обсуждаемое

Блоги

Карина Орлова журналист

Левый экстремизм как судьба демократов в США и альтернатива Трампу Республиканская партия сдалась натиску президента — вместо института она превратилась в инструмент. Не считая редких случаев диссидентства, Партия беспрекословно слушается своего лидера…

5 270 6 20256 27.06
Kсша, трамп, политика, власть, видео, мнения
Блоги

Уругвай — Россия 3:0 Во втором тайме россияне пошли вперед, создали несколько моментов, но вернуть упущенное в самом начале уже не смогли…

5 298 6 52411 25.06
Kчм-2018, футбол, фото, события
Новости

ВЦИОМ: Каждый десятый россиянин хотел бы уехать из России на постоянное место жительства Наиболее привлекательной страной считается Германия…

5 79 6 8448
Новости

Регистрация смартфонов скоро может стать обязательной Инициативу поддерживают в правительстве и Совете Федерации…

5 59 6 6437
Голосование
Кому вы желаете победы в сегодняшнем матче?
5 76 6 8776 01.07
Блоги

Евгений Примаков: Меня завернули на погранконтроле Просто закрыли въезд на 5 лет как персоне, угрожающей безопасности Украины. Со мной всё в порядке, всё было вполне вежливо и корректно…

5 240 6 28251 26.06
Kукраина, примаков, политика, документы, события
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Был ли холокост? Я считаю, что подобных законов быть не должно! И если человек отрицает Холокост, он не может привлекаться к суду и наказываться тюрьмой…

5 400 6 46950 27.06
Kхолокост, польша, история, законы, общество, мнения
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Я пойду до конца Они снова дали понять, что их главная цель не выдвинуть наиболее эффективного кандидата, а навязать нам свой диктат, обеспечить нашу покладистость и покорность…

5 125 6 14835 26.06
Kобщество, политика, власть, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Выжившая голова Дракона Юрий Дмитриев — один из главных борцов с возрождением сталинского Дракона. Именно поэтому его так ненавидят генрихи и бургомистры — четвертая, выжившая голова Дракона…

5 91 6 11013 29.06
Kобщество, власть, суды, мнения
Блоги

Артем Дзюба празднует ответный гол в ворота сборной Испании Закончился 1-й тайм встречи России с командой Испании, счет 1:1 ...

5 92 6 11677 01.07
Kфутбол, чм-2018, спорт, события
Новости

Президент Путин присвоил частям Российской Армии названия украинских городов Названия украинских городов включены в почётные наименования частей в память об участии в освобождении этих городов во время Великой Отечественной войны…

5 75 6 9522
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

+ Я отзываю иск Я отзываю иск Я не оставляю цели рано или поздно, возможно уже на следующем цикле, стать мэром Москвы…

5 61 6 8038 10:37
8читать ;смотреть
Kвыборы, яблоко, видео, мнения
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

150 лет одиночества от Людмилы Улицкой Человек, так много сделавший для русской культуры, это Улицкая и есть. Прекрасный писатель, просто замечательный! Она пишет как бог. Но это не дает ей право… И начинают проклинать. А может просто поспорить?..

5 202 6 27887 26.06
Kобщество, улицкая, мнения
Блоги

Александр Сокуров кинорежиссер

Олег Сенцов должен жить. Его жизнь зависит от нас и от Вас Открытые письма к Папе Римскому и к Президенту Украины Петру Порошенко…

5 229 6 32877 29.06
Kсенцов, украина, рф, политика, тюрьмы, суды, аресты, мнения
Блоги

Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России

Удовлетворена, что жизни Сенцова угрозы нет Он ходит, встретил меня стоя, смотрит телевизор, два раза в день получает питательные смеси, читает газеты, пишет сценарий… Олег находится в камере, похожей на больничную палату, около 16 метров…

5 275 6 39411 28.06
Kполитика, сенцов, правозащита, мнения
Блоги

Лев Шлосберг член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Чья сборная? Побеждает сборная страны – радуюсь. Проигрывает сборная страны – огорчаюсь. Всё остальное – без изменений…

5 53 6 7698 11:24
Kобщество, государство, мнения

Популярное за неделю

Новости

Президент Путин присвоил частям Российской Армии названия украинских городов Названия украинских городов включены в почётные наименования частей в память об участии в освобождении этих городов во время Великой Отечественной войны…

5 75 6 9522
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это никакие-то там шлюшки, это нормальные несчастные дуры, честные нормальные девочки, которые в свободное от египтян время поют где-нибудь в хоре: «Дядя Вова, мы с тобой»...

5 83 6 134350 27.06
#слушать 48:46 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, государство, сетевизор, передачи, видео
Голосование
Россиянки, вступающие в сексуальную связь с иностранными болельщиками, позорят страну?
5 59 6 13781 29.06
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Разгром путинского футбола Всё, Путин, пора от футбола возвращаться к пенсионному ограблению. Манёвр не удался. Народ ждёт ответа — что с его деньгами? Насколько вы хотите его обокрасть?..

5 428 6 452434 25.06
Kфутбол, чм-2018, общество, путин, пенсии, события
Интервью Персонально ваш

Андрей Макаревич гость: Андрей Макаревич музыкант

Наш человек согласен любую лапшу себе на уши принять – что мы в кольце врагов, что «ура, Крым наш»… Но как только какие-то решения начинают касаться конкретно его кармана, у него тут же пелена с глаз и с ушей спадает…

5 149 6 134333 25.06
#слушать 43:11 8читать ;смотреть $скачать 9.9 МБ
Kполитика, власть, пенсии, украина, музыка, видео, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7090647
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3554684

Сегодня в эфире