Немецкие пивоварни опасаются возможного сокращения прибыли после неудачи сборной Германии на чемпионате мира по футболу в России.

Перед мундиалем пивоварни в ФРГ надеялись на растущее потребление популярного у немцев пенистого алкогольного напитка. Однако к вящему разочарованию всех граждан Германии немецкая сборная даже не прошла в восьмую финала и отправилась восвояси, не утолив жажды спортивных достижений у соотечественников.

Однако Федеральное статистическое ведомство сообщило накануне, что неоправдавшиеся прогнозы поднять прибыль от продажи пива благодаря чемпионату мира были скорректированы необыкновенной для Германии жарой. Май в ФРГ был самым теплым с начала регистрации погодных данных. Поэтому непосредственно перед мондиалем потребление пива выросло на 2,5 процента и достигло 9,6 гектолитра.

Естественно, пивоварни повысили производственные издержки из-за грядущих матчей немецкой сборной, однако ранее возвращение бывших чемпионов мира домой подействовало отрезвляюще. Тем не менее, Германский союз пивоварения не ожидает падения спроса. Важнее, чем национальная сборная, оказалась погода. Если жара в Германии продолжится, ожидаемая от мондиаля прибыль все же будет получена.

После поражения сборной ФРГ немецкие пивоварни надеются также на хороший сбыть смешанных напитков — пива с лимонадом, колой и фруктовыми соками. Благодаря жаре в мае продажа модных коктейлей на основе пива увеличилась почти на 20 процентов.