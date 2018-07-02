Болельщики российской футбольной сборной всю ночь праздновали победу над Испанией

Весь центр Москвы накануне вечером фактически превратился в Никольскую улицу — основное место сбора болельщиков. Правда, в отличие от прошлых дней здесь были почти одни наши соотечественники. Толпы людей, завёрнутые в российские флаги, праздновали победу сборной над испанцами криками, речёвками, песнями, купанием в фонтанах и даже перекрытием улиц. Болельщики, лица многих были раскрашены в национальные цвета, обнимали друг друга, скандировали Россия. Пожалуй, чаще названия страны как отмечает газета.ру звучало имя вратаря Игоря Акинфеева, сумевшего отразил два пенальти от испанцев. Импровизированные народные гуляния по словам очевидцев напоминали скорее карнавал.

Спустя час после окончания матча вход на Никольскую полицейские закрыли. Болельщики заполнили прилегающую к ней Ильинку. Манежная, Красная площади, Тверская тоже были забиты людьми, которые отмечали победу нашей сборной. На Патриарших прудах группа болельщиков каталась на ретро-автомобиле и дудела в вувузелы. Нескончаемый поток сигналящих машин и гуляния по Москве продолжались всю ночь. Некоторых особо буйных болельщиков в центре столицы омоновцы уводили в автозаки, отмечает издание Медуза. Но в основном полиция вела себя незаметно и следила за тем, чтобы разгорячённые фанаты не бросались под машины, не переходили улицу на красный свет или их не перекрывали.

Победу нашей сборной праздновали по всей России. На Северном Кавказе её отмечали танцами во дворах и автопробегами, отмечает ТАСС.

Ликование болельщиков после победы сборной России над Испанией на Чемпионате мира сопоставимо с празднованием дня победы в 1945 году, — считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в данном случае речь идет не о праздновании победы в войне – это спорт. Спорт сближает, а не разъединяет В честной игре побеждает сильнейший.

Так Песков прокомментировал статью в газете Индепендент, которая написала, что Россия не знала такого триумфа с 1945 года.

Россия впала в экстаз после выхода её сборной в одну четвёртую финала Чемпионата мира по футболу, — об этом пишут зарубежные издания.

Хозяйка чемпионата мира по футболу неожиданно отправила домой сборную Испании и теперь стоит на пороге четвертьфинала, пишет немецкая Sueddeutsche Zeitung. Издание отмечает высокую поддержку со стороны российских болельщиков : «реакция трибун была столь бурной, что казалось, будто лежишь под стартующей с Байконура ракетой».

«Баннер на стадионе «Лужники» призывал сказку сделать былью, и это случилось. Забив пенальти фаворитам — Испании, Россия добилась практически невозможной победы и, выбив их из соревнования, произвела настоящее потрясение в истории ЧМ по футболу», — пишет The Independent.

Российской команде удалось совершить подвиг: она противостояла атакам Испании в течение 2-х часов, пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps.

Испанская Еl Pais сокрушается и пишет, что в игре их команды не было ни стиля, ни ярости. И её вряд ли можно назвать достойной. «Испанию выгнала с чемпионата — второстепенная команда».)

Сборная России встретится в четверть финале с командой Хорватии в субботу. Игра пройдёт на стадионе в Сочи.