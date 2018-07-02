В России может появиться специальная система контроля телефонов по уникальным кодам для борьбы с кражами и нелегальным ввозом устройств в страну.

Операторы связи не будут обслуживать такие телефоны, попавшие в специально созданный черный список, — пишут «Ведомости». Издание ознакомилось с концепцией контроля за мобильными устройствами, которую подготовил Экспертный совет при правительстве и одобрила комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества.

По данным авторов концепции, ежегодно в России крадут от 167 до 185 тысяч телефонов. С мобильными устройствами связана треть всех краж в России. Кроме того, до 40% мобильных устройств ввозится в Россию нелегально или с занижением таможенной стоимости. Потери превышают 16 с половиной миллиардов рублей.