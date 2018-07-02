В России может появиться специальная система контроля телефонов по уникальным кодам для борьбы с кражами
В России может появиться специальная система контроля телефонов по уникальным кодам для борьбы с кражами и нелегальным ввозом устройств в страну.
Операторы связи не будут обслуживать такие телефоны, попавшие в специально созданный черный список, — пишут «Ведомости». Издание ознакомилось с концепцией контроля за мобильными устройствами, которую подготовил Экспертный совет при правительстве и одобрила комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества.
По данным авторов концепции, ежегодно в России крадут от 167 до 185 тысяч телефонов. С мобильными устройствами связана треть всех краж в России. Кроме того, до 40% мобильных устройств ввозится в Россию нелегально или с занижением таможенной стоимости. Потери превышают 16 с половиной миллиардов рублей.
Комментарии9
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danko_vobla 02 июля 2018 | 14:12
А если продал по ебею и сказал что украли? Или купил в Америке и офицалально ввёз до 1000 д?
huyt 02 июля 2018 | 14:20
danko_vobla: Жди подорожание мобильной связи. Ведь за всё как всегда заплатит рядовой россиянин.
andrewm 02 июля 2018 | 14:28
danko_vobla: А не ипет!
post_v 02 июля 2018 | 14:12
то есть миллионы иностранных туристов не смогут воспользоваться своими телефонами на территории России?
или не смогут купить в России сим-карту для своего телефона, который не "зарегистрирован в специальном органе"?
все для роста привлекательности России!!!
zloy_sok 02 июля 2018 | 14:13
Очередной способ народ обобрать....И дело тут не в кражах, а в тотальном контроле. Не купил телефон в нужной конторе переплатив в 5 раз, иди вставай на учет в базу иначе отключат...
mikhail_spb_ 02 июля 2018 | 14:14
Прикрываясь защитой интересов народонаселения, властные жулики, воры и бандиты желают получить полный контроль над телефонными разговорами, перепиской и высказываниями в интернете россиян.
dekadik 02 июля 2018 | 14:17
Кражи и так раскрывались, а телефоны находили...достаточно было сделать с этого похищенного телефона звонок, и такое практикуется уже лет десять если не больше....бабушечьи телефоны за 700 р. не в счет конечно.
post_v 02 июля 2018 | 14:30
dekadik:
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помнится, у "Евросети" господина Чичваркина телефоны катком давили как якобы "контрафактные", а потом "уничтоженные" таможней и полицией телефоны стали массово всплывать в продаже
что изменилось?
platonnekafrin 02 июля 2018 | 14:18
Уже убедительно, хотя Яровая еще не сказала, что волны с ворованных телефонов растлевают пчел, учат плохому ворон и уродуют таможенников. Скупщики краденного не платят налоги, а продавцы курят травку и опаздывают к клиентам.