Акции против пенсионной реформы прошли накануне в десятках российских городов

Государственное телевидение о мероприятиях решило не рассказывать.

Самым многочисленным оказался митинг в Омске. Там в центре города собрались, по разным оценкам, до 3 тысяч человек. Подавляющее большинство мероприятий было согласовано местными властями, поэтому обошлось без задержаний. Акции прошли по схожему сценарию, с почти идентичными плакатами, но с разными организаторами. Перспектива повышения пенсионного возраста вдохновила на протесты как сторонников Алексея Навального, «Яблока», так и избирателей парламентской оппозиции.

Во Владивостоке участники прошли шествием к зданию Пенсионного фонда. В Комсомольск-на-Амуре активисты с плакатами сравнили реформу с геноцидом народа. Выразить свое негодование решили в воскресенье жители Краснодара, Брянска, Чебоксар, Томска, Оренбурга и других городов.

В итоговых выпусках новостей на федеральном телевидении о протестах решили не рассказывать. Победе российских футболистов над испанцами и чемпионату мира в целом ведущие посвятили большую часть эфирного времени.

В городах, где проходит первенство, в том числе, Москве и Санкт-Петербурге, массовые акции запрещены до середины июля.