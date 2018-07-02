ВЦИОМ: Каждый десятый россиянин хотел бы уехать из России на постоянное место жительства

аждый десятый россиянин хотел бы уехать из России на постоянное место жительства. Наиболее привлекательной страной считается Германия, сообщает ВЦИОМ. Идея эмиграции популярна среди молодых россиян от 18 до 24 лет. 31 процент респондентов этой возрастной группы хотел бы уехать, отмечает Интерфакс.