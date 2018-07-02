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14:06, 02 июля 2018

ВЦИОМ: Каждый десятый россиянин хотел бы уехать из России на постоянное место жительства

аждый десятый россиянин хотел бы уехать из России на постоянное место жительства. Наиболее привлекательной страной считается Германия, сообщает ВЦИОМ. Идея эмиграции популярна среди молодых россиян от 18 до 24 лет. 31 процент респондентов этой возрастной группы хотел бы уехать, отмечает Интерфакс.

Комментарии

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danko_vobla 02 июля 2018 | 14:09

Вот принцесса данко1 уехала в маями по кличкой Веселкина Халина.

kapitonovih_36 02 июля 2018 | 14:15

danko_vobla: при ельцине уехать хотел каждый второй россиянин, как то йехо об этом умолчало...

а вот в усраине сейчас уехать мечтают 80% каклов....

r88w556xl4 02 июля 2018 | 14:18

kapitonovih_36: Каждому херою по евротуалету!

danko_vobla 02 июля 2018 | 14:20

r88w556xl4: Меркель возьмёт всех. Но надо в негра покрасится. Остальные в маями.

tvitov66 02 июля 2018 | 14:27

r88w556xl4: а что остается, если в сортирах мочат? Хотя в сортирах однозначно экологичнее - миллиарды мух не могут ошибаться!

danko_vobla 02 июля 2018 | 14:29

tvitov66: не понял, ты уже на сортирах Меркель и оправдываешься? Не отвлекайся. Уволит. Или ты покрашен под афроамериканца?

huyt 02 июля 2018 | 14:26

kapitonovih_36: Да не каждый десятый, а каждый пятый желает свалить. Ведь при путинизме никаких перспектив нет. Отнимают последнее - пенсионное обеспечение в старости.

danko_vobla 02 июля 2018 | 14:26

huyt: иди беги в кассу 10,89.

r88w556xl4 02 июля 2018 | 14:16

danko_vobla: Старую каргу корёжит от успехов российской сборной как вампира от серебра. Уехала, а счастья по-прежнему нет, потому что куда не уезжай, а ад внутри никуда не денется.

danko_vobla 02 июля 2018 | 14:18

r88w556xl4: старая маразматичка уже давно ёкнулась. В психушки маями её на ночь привязывают. Это известно всему Миру!

polikarpich 02 июля 2018 | 14:33

danko_vobla: Ну что, поупражнялись два "интеллектуала" в типа остроумии?
:-)
Честно, не очень у вас получается. Только ругань, оскорбления и переход на личности. И разжигание ненависти. По теме - вообще ноль.
Ну что ж! Таковы они, путиноиды. Приходится "сцарю" использовать то, что есть.

r88w556xl4 02 июля 2018 | 14:39

polikarpich: Я сказал глубокую мысль, а ты и не заметил, потому что у тебя шора из "путиноидов". Мудрец и в тюрьме свободен, а глупцу и на воле тюрьма. Если человек несчастлив, то несчастье это не вина обстоятельств, а свойство его отношения к миру и себе. Тысячи "уехавших" так и не находят счастья на чужбине, потому что они привозят туда свой внутренний ад, который мешал им быть счастливым и успешным на родине.

mikhail_spb_ 02 июля 2018 | 14:11


Неужели россияне хотят уехать из российского островка высокодуховности и стабильности во вражескую, бездуховную и фашистскую Германию?
Разве за это деды воевали?!

luger_max_otto 02 июля 2018 | 14:14

Э... За что наши деды убивали в Гражданскую наших отцов, а? (с)

tvitov66 02 июля 2018 | 14:29

luger_max_otto: давайте начнём с антагонизма попов, колоколен и гравитации

kindman_a 02 июля 2018 | 14:14

mikhail_spb_:

Они хотят набраться там мерзотных гее-привычек, отвратительных принципов общества потребления и гадких темпов роста производительности труда и соответствующей подленькой, недостижимой в РФ, оплатой труда? :-)))

danko_vobla 02 июля 2018 | 14:16

mikhail_spb_: неужели, возможно, вероятно, наверное, мильтоны, катырка, пролонгация, вроде. Разве. Тролль юморной. Мальчишки с разбега. Ногой. В рыло!

vitalijivanovich 02 июля 2018 | 14:22

mikhail_spb_: Начинаю переживать за это «постоянное место жительства»))

banyi1 02 июля 2018 | 14:13

Я бы тоже уехал! Но в разные места) 6 месяцев жил бы в Норвегии, потом 6 месяцев на Мальдивах, потом 6 месяцев в Шотландии в замке, потом ..... Но желания не совпадают с возможностями ((((

ugiazov 02 июля 2018 | 14:37

banyi1: Конечно. Там работа тролям не оплачивается.

zztop1960 02 июля 2018 | 14:17

Гражданская война- из России бежали или убиты самые , интеллигентные, образованные люди. Сталинские времена- расстреляны самые работящие , образованные люди. Пост сталинские времена - из страны свалили евреи, интеллигенция , образованные люди. Наши дни- из России валят самые образованные , работящие люди. И что вы хотите от России ? Одни идиоты , портянки, тунеядцы, алкаши и нарики

banyi1 02 июля 2018 | 14:21

zztop1960: эгей!!! Евреи как раз остались ! Кто Гулагами то руководил? )))

zztop1960 02 июля 2018 | 14:30

banyi1: в конце 1960-х — начале 1970-х политика Советского Союза в отношении эмиграции в Израиль смягчается. С 1969 года по 1975 год в Израиль прибыло около 100 тыс. репатриантов из СССР. В Перестройку в Израиль переселилось более 1 100 000 человек (из них евреев максимум 800 000, остальные — нееврейские жёны евреев, нееврейские мужья евреек, и даже лица с одной второй или одной четвёртой частью еврейской крови). Численность евреев в России за постсоветский период сократилось на 2/3 (с более чем полумиллиона до 230 тысяч) за счет эмиграции. По прогнозу Американского еврейского комитета, сделанному в 2000 году, через 30 лет в России останется 23 тысячи евреев, через 50 лет — 2-3 тысячи, а через 80 лет еврейская община полностью исчезнет

banyi1 02 июля 2018 | 14:43

zztop1960: На Эхе генофонд останется )))

kottigr1 02 июля 2018 | 14:46

banyi1: Кто Гулагами то руководил? )
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ГУЛАГами и НКВД руководили русские...
На момент создания НКВД 10 июля 1934 г. из 96 руководящих работников 30 были русскими, а 37 - евреями. 1 сентября 1938 года, к концу "ежовщины", из 150 руководителей НКВД русских уже 85, евреев - 32. На 1 июля 1939 года среди 153 руководящих работников НКВД имелось 102 русских, 19 украинцев и 6 евреев. Аналогичная картина наблюдалась и на более низком уровне, где национальный состав Центрального аппарата НКВД выглядел так: русских - 3073 (84%), украинцев - 221 (6%), евреев - 189 (5%), белорусов - 46 (1,25%), армян - 41 (1,1%), грузин - 24 (0,7%), татар - 20 (0,5%), и т.д.

podwodnik 02 июля 2018 | 14:21

Только встали с колен и сразу бежать? А за счёт кого баре будут харчеваться если холопы убегут? Видимо придётся ещё какое-то время постоять на коленях, а то демографические Указы-мечты царя не выполним.

odobryam_s 02 июля 2018 | 14:24

Думаю, процент таких желающих ( и давно планирующих) особенно высок во всех властных структурах, от администрации президента и думцев, до аппаратов губеров и среди силовой верхушки. Они уже полутора ногами за бугром! Но это не мешает им быть патриотами и вешать лапшу на уши народу!

korikov 02 июля 2018 | 14:25

На примере американских гетто и нац. кварталов мы видем во что превращается земля, когда туда приезжают так называемые беженцы от худшей жизни. Они худшую жизнь везут с собой.
Кто хочет бежать, скатертью дорожка.

dekadik 02 июля 2018 | 14:56

В СССР хотели уехать все, бабы ради косметики, мужики ради джинсовых штанишек, а детки ради жвачки и солдатиков. А эти хотят уехать ради дешевых айфонов легализованной травки, и качественного пивка с баварскими сосисками.

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