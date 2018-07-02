Суд приговорил Дмитрия Мякшина к двум годам условно за нападение на полицейского на антикоррупционном митинге
Суд приговорил Дмитрия Мякшина к двум годам условно за нападение на полицейского на антикоррупционном митинге летом прошлого года.
Поддержать Дмитрия Мякшина в суде пришли даже члены штаба Алексея Навального в Петербурге. Хотя несколько месяцев назад молодой человек радикально сменил свои политические взгляды – отказался от оппозиционных идей и вступил в «Молодую гвардию» «Единой России». После оглашения приговора – два года условно с испытательным сроком два года – Мякшин сильно занервничал. Он обвинил суд в предвзятости и пообещал оспорить сегодняшнее решение.
Примечательно, что журналисты в суде одними из последних узнали о приговоре. Уже не первый раз решение сначало появилось в телеграме, а уже после этого его огласила судья, рассказал «Эху Москвы» корреспондент телеканала «Настоящее время» Юрий Баранюк.
Напомним, Мякшина признали виновным в том, что он на митинге против коррупции в июне прошлого года на Марсовом поле ударил кулаком полицейского, разбив ему губу и выбив зуб.
Дмитрию Мякшину изначально грозило до пяти лет заключения, однако обвинение попросило для него менее строгое наказание.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko1 02 июля 2018 | 14:08
Когда же полицаев начнут приговаривать к уголовным наказанием за нападение на мирных граждан на мирных акциях и за нарушение Конституции?
danko_vobla 02 июля 2018 | 14:14
danko1: бабка тебе в маями конституцию доставили? Акциях. Не превращай сайт в помойку. Начнут.
huyt 02 июля 2018 | 14:30
danko_vobla: Поди у этого Мякшина у самого выбиты зубы, а полицай просто ушиб свою ногу о лицо этого Мякшина.
ugiazov 02 июля 2018 | 14:08
Если бы полицаев так же судили за побои.
luger_max_otto 02 июля 2018 | 14:08
Опять защита от преступников объявлена криминалом...
banyi1 02 июля 2018 | 14:09
Для ЕСПЧ потянет! А если еще под хвост даёт, то все 100% )
dekadik 02 июля 2018 | 14:10
год за условную губу и год за условный зуб...
s011ma 02 июля 2018 | 14:17
обвинение попросило для него менее строгое наказание
------------------------------------
Видимо, в связи с вступлением в "Молодую гвардию"
mystar 02 июля 2018 | 14:30
А навальнята пришедшие поддержать принесли ему 10000 тыр евро?)))))