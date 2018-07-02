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Эксклюзив Эха 14:00, 02 июля 2018

«Яблоко» отказалось от участия в выборах столичного мэра

В партии из-за внутреннего конфликта не смогли определиться с кандидатом на пост градоначальника.

«Яблоко» все же отказалось от борьбы за кресло мэра Москвы. По словам пресс-секретаря партии Игоря Яковлева, остается слишком мало времени для того, чтобы собрать новую конференцию, выдвинуть кандидата и собрать необходимые подписи муниципальных депутатов. По последней причине от выдвижения на пост столичного градоначальника отказался и глава московского «Яблока» Сергей Митрохин – он рассказ «Эху Москвы», что не может пройти муниципальный фильтр.

Ранее конференция столичного отделения партии проголосовала за выдвижение Митрохина на выборы мэра, однако его кандидатуру не согласовало ни федеральное бюро, ни исполком «Яблока». Тем не менее, он все равно подал в Мосгоризбирком документы для регистрации в качестве претендента на пост мэра Москвы. Однако собрать подписи депутатов от каждого из 110 районов столицы так и не смог.

Митрохин добавил, что не оставляет надежды стать мэром Москвы на следующих выборах.

Внутрипартийные конфликты в «Яблоке» на фоне выборов мэра Москвы свидетельствуют о том, что партия достигла «финального пункта деградации». Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал политолог Глеб Павловский, комментируя отказ главы московского отделения «Яблока» Сергея Митрохина от иска к партии.
«Мне кажется, это какой-то уже финальный пункт деградации партии «Яблоко». У него было много предварительных этапов, но эта безобразная история с полувыдвижением Митрохина, с попыткой его судиться с собственной партией, говорит о том, что кризис, который уже наметился несколько лет назад, в партии не преодолен», — сказал он, отметив, что с кризисом не помогла справиться и смена руководства в партии.
Г.Павловский отметил, что «Яблоко» не сделало никаких выводов из своего «оглушительного провала» на президентских выборах, и теперь «реанимировать» партию, с его точки зрения, сможет только основательное кадровое обновление.
«Нужны новые люди, нужен какой-то, я бы сказал, молодежный переворот в партии, чтобы дать ей хоть какой-то шанс на дальнейшее существование», — сказал политолог.
Ранее глава московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил, что отзывает иск, поданный в отношении партии. Иск касался отмены федеральным бюро партии решения московской конференции «Яблока» о выдвижении кандидатуры С.Митрохина в мэры Москвы – эти действия политик счел неправомерными и собирался обжаловать их в суде. Однако теперь, когда ему не удалось собрать необходимого числа подписей муниципальных депутатов для преодоления «муниципального фильтра», С.Митрохин не видит смысла в судебном разбирательстве с партией.

Необходимое для выдвижения количество подписей не смог собрать и политик Дмитрий Гудков. В интервью «Эху Москвы» он рассказал, что у него 61 нотариально заверенная подпись из 110.

Подача документов на  регистрацию кандидатов завершится завтра в 18 часов. Партия власти не допускает политических оппонентов на выборы,  — сказал «Эху Москвы» руководитель программы «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников. июля. Тот факт, что выборы мэра Москвы пройдут в условиях отсутствия конкурентов, которым не удалось преодолеть муниципальный фильтр, не делает их менее легитимными с точки зрения закона. Однако с политической точки зрения, легитимными предстоящие выборы назвать нельзя. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал Андрей Колесников. А.Колесников отметил, что правовые нормы, регулирующие избирательный процесс в России, изначально сформулированы таким образом, чтобы гарантировать победу кандидату от партии власти. И в этих условиях власти решают, есть ли необходимость создавать видимость конкуренции и допускать до выборов реальных кандидатов от оппозиции. «Вопрос был только в том, помогла бы «Единая Россия» кому-то из кандидатов, например, Дмитрию Гудкову, но, вероятно, принято решение не помогать. Соответственно, конкуренции не будет никакой вообще в принципе: ни альтернативных предложений, ни альтернативных программ, – ничего. Такие выборы у нас будут – классические выборы по-российски эпохи позднего Путина», — сказал он.

Выборы мэра состоятся 9 сентября. О намерении в них участвовать завили более 30 кандидатов, включая действующего мэра Сергея Собянина.

Комментарии

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banyi1 02 июля 2018 | 14:06

Кто то ждёт сегодняшний матч Бразилия -Мексика, а кто то интересуется жизнью импотентов) Свобода выбора! )

ugiazov 02 июля 2018 | 14:10

Пора им самораспуститься. Кто активен, прибиваться к другим партиям. Но не как Мизулина.

ermakda 02 июля 2018 | 14:20

А потом будут скулить, что в России выиграть выборы невозможно.

laif_hacker 02 июля 2018 | 14:36

О-о! Прямо как Яшин.

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