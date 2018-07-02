Сотрудникам Байконура запретили в рабочее время пользоваться социальными сетями

Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на руководство космодрома. Запрет распространяется не только на рабочие компьютеры сотрудников, но и их личные гаджеты.



Таким образом на Байконуре хотят предотвратить утечки информации. Для внутренней переписки работники будут использовать корпоративный сервис электронной почты.