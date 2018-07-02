Сотрудникам Байконура запретили в рабочее время пользоваться социальными сетями
Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на руководство космодрома. Запрет распространяется не только на рабочие компьютеры сотрудников, но и их личные гаджеты.
Таким образом на Байконуре хотят предотвратить утечки информации. Для внутренней переписки работники будут использовать корпоративный сервис электронной почты.
Комментарии7
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olegleon 02 июля 2018 | 13:45
хомки, это ГУЛАГ?
testmeter 02 июля 2018 | 14:01
olegleon: МордорЪ
vitalijivanovich 02 июля 2018 | 13:49
Вы меня удивляете. А у них оказывается был Интернет. Недоработка какая-то.
alexandro_1961 02 июля 2018 | 14:00
Интересно, какого рода "утечек информации" они опасаются?
vezdehod 02 июля 2018 | 14:16
Сотрудникам Байконура запретили в рабочее время пользоваться социальными сетями
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Будут заниматься "сексуальными делами". В лохматые годы у нас там отбирали фотоаппараты, а о кинокамерах и говорить нечего.
post_v 02 июля 2018 | 14:58
vezdehod:
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и у всех солдат в дембельских альбомах были фотографии ракет-носителей в МИКе, вывоза ракет и пр.
хотя все-таки что-то меняется....
теперь вот спутники и ракеты на старте освящают
а в 1986 году лейтенант один на Байконуре накатал рапорт - чтобы во время командирской подготовки ему разрешили изучать Святое Писание. Разжаловали и выперли в 24 часа без выходного пособия
viktorova 02 июля 2018 | 14:01
Зеркало гос предприятий.
Штат раздут, половина бездельников.
Должно быть безо всяких запретов очевидным, что в рабочее время в соц. Сетях делать нечего.
На нормальном предприятии люди работают в не в соцсетях сидят.