На президентских выборах в Мексике победил кандидат от  левых сил Лопес Обрадор

Его оппоненты уже признали поражение. Всего за пост главы государства боролись четыре кандидата.

В ходе предвыборной кампании Обрадор обещал увеличить социальные расходы и бороться с коррупцией.

Свои поздравления новому президенту Мексики уже направили Дональд Трамп и Владимир Путин.