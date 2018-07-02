Партия «Яблоко» не будет участвовать в выборах мэра Москвы

Это подтвердил Интерфаксу пресс-секретарь партии Игорь Яковлев. По его словам, остается слишком мало времени, чтобы собрать новую конференцию для выдвижения кандидата.

Глава московского отделения Сергей Митрохин отказался от участия в выборах, поскольку не смог собрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов. Он также отказался от иска к «Яблоку».

Ситуация с московскими выборами показывает глубокий кризис в партии «Яблоко», считает политолог Глеб Павловский. Драка в руководстве – это единственное, что может предложить «Яблоко» своим сторонникам, добавил Глеб Павловский