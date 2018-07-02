Партия «Яблоко» не будет участвовать в выборах мэра Москвы
Это подтвердил Интерфаксу пресс-секретарь партии Игорь Яковлев. По его словам, остается слишком мало времени, чтобы собрать новую конференцию для выдвижения кандидата.
Глава московского отделения Сергей Митрохин отказался от участия в выборах, поскольку не смог собрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов. Он также отказался от иска к «Яблоку».
Ситуация с московскими выборами показывает глубокий кризис в партии «Яблоко», считает политолог Глеб Павловский. Драка в руководстве – это единственное, что может предложить «Яблоко» своим сторонникам, добавил Глеб Павловский
Комментарии6
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glotov 02 июля 2018 | 13:45
И Петербург остался без Акакия Акакиевича (с).
huyt 02 июля 2018 | 13:46
Действительно, в потешных недовыборах и участвовать бессмысленно. Ведь их "результат" уже был известен ещё несколько лет тому назад.
odobryam_s 02 июля 2018 | 13:56
– Вы в самом деле на меня обиделись? – спросил Остап. – Я ведь пошутил. Свои три процента вы получите, Ей-богу, вам трех процентов достаточно, Киса.
Ипполит Матвеевич угрюмо вошел в комнату.
"– А, Киса, – резвился Остап, – соглашайтесь на три процента. Ей-богу, соглашайтесь. Другой бы согласился. Комнаты вам покупать не надо, благо Иванопуло уехал в Тверь на целый год. А то все-таки ко мне поступайте, в камердинеры… Теплое местечко. Обеспеченная старость! Чаевые! А?..»
«12 стульев» И. Ильф и Е. Петров
vezdehod 02 июля 2018 | 14:12
Наконец то дошло, как до Жирафа - игра в поддавки , для Дураков.
viktorova 02 июля 2018 | 13:57
Хоть бы воспользовались ситуацией на этот раз и объявили о нежелании участвовать в этом цирке под названием «выборы».
alexakimfaa 02 июля 2018 | 13:58
Яблоко - Яблоком - но теперь наверное все убедились в огромном вреде т.н. "муниципального фильтра"...Этот "фильтр" придумали явные враги..Но,куда смотрел "гарант",когда подписывал закон о "фильтре"?