Сенатор Сулейман Керимов вернулся из Франции после того, как с него сняли обвинения в уклонении от уплаты налогов
Ему вернули паспорт, — подтверждают российские дипломаты.
Несколько дней назад стало известно, что французские правоохранительные органы больше не имеют к российскому миллиардеру претензий.
Комментарии8
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olegleon 02 июля 2018 | 13:43
опять горе у хомячков. ну да могут заявить, что "французский суд продался Кремлю"
ematveev 02 июля 2018 | 13:45
olegleon:
Могли бы хотя бы написать "выдворен из Франции". Все равно никто проверять не будет, радости у хомячков были бы полны штаны...
luger_max_otto 02 июля 2018 | 13:56
Не даром его в свидетели переквалифицировали, ох, не даром :)
vezdehod 02 июля 2018 | 14:09
Вернулся на "свободу" с "чистой совестью" - зря он это сделал. Уроют.
paulik69 02 июля 2018 | 14:22
luger_max_otto: luger_max_otto: Естественно недаром. Чемоданы бабла остались во Франции.
gvzdk 02 июля 2018 | 13:47
Надо бы компенсацию потребовать с французов....
s011ma 02 июля 2018 | 14:19
gvzdk: Нашими пенсиями обойдутся
trans 02 июля 2018 | 13:49
Российский миллиардер Сулейман Керимов получил статус ассистированного свидетеля в деле о неуплате налогов во Франции, об сообщили в прокуратуре Ниццы.
В уголовном процессе во Франции имеется институт ассистированного свидетеля, т.е. лица, в отношении которого ведется предварительное следствие. Если это лицо само не заявило ходатайство о приобретении статуса обвиняемого, чтобы полнее использовать права на защиту, то оно считается ассистированным свидетелем, т.е. свидетелем, имеющим защитника и обладающим некоторыми другими правами на защиту.
Так что расследование уголовного дела в отношении Керимова продолжается.