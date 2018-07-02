В Кремле пока не знают, поедет ли Владимир путин в Сочи на игру Сборной

В Кремле пока не знают, поедет ли Владимир путин в Сочи на игру россиян в четвертьфинале Чемпионата мира по футболу. 7-го июля наша сборная сыграет с Хорватией. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, изначально планировалось присутствие Владимира Путина на матче открытия турнира и на финальной игре.

Напомним, — накануне сборная России одержала победу над сборной Испании в серии пенальти и впервые в истории вышла в четвертьфинал Чемпионата мира.