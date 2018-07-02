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13:30, 02 июля 2018

В Кремле пока не знают, поедет ли Владимир путин в Сочи на игру Сборной

В Кремле пока не знают, поедет ли Владимир путин в Сочи на игру россиян в четвертьфинале Чемпионата мира по футболу. 7-го июля наша сборная сыграет с Хорватией. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, изначально планировалось присутствие Владимира Путина на матче открытия турнира и на финальной игре.
Напомним, — накануне сборная России одержала победу над сборной Испании в серии пенальти и впервые в истории вышла в четвертьфинал Чемпионата мира.

Комментарии

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danko_vobla 02 июля 2018 | 13:39

а что скажет спец в Сочи неодекватная психопатка данко1?

gwon 02 июля 2018 | 13:44

danko_vobla: Данко занята, у нее, как у Путина, плотный график - сидит на пару с ромашкой на фаллоимитаторе.

danko_vobla 02 июля 2018 | 13:50

gwon: скоро их порвёт к чертовой матери. А данко1 еще и ладошки сотрет. Будет беда до смеха!

huyt 02 июля 2018 | 13:53

danko_vobla: Средний россиянин отчислит в пенсионный фонд 2- 2,5 миллиона рублей в виде взносов. Но разве государство вернёт в виде пенсии эти деньги россиянину? А куда делись деньги тех граждан, которые платили в пенсионный фонд, но не дожили до пенсионного возраста ?Деньги есть, воровать надо меньше. Тогда и пенсии будут.

danko_vobla 02 июля 2018 | 13:55

huyt: беги в кассу 10.80.

vezdehod 02 июля 2018 | 14:03

В Кремле пока не знают, поедет ли Владимир путин в Сочи на игру Сборной
==========================================================================
Он появится внезапно, когда его никто не ждёт - безопасность дороже всего.

viktorova 02 июля 2018 | 13:54

danko_vobla: а кто такая данко, Подскажите пожалуйста?
Вы ее промоутер? Работаете на неё?

danko_vobla 02 июля 2018 | 13:57

viktorova: бабка данко мое протеже. Поняла неудачница недолёкая? А кто твой протеже над вам укро портянками? Она меня обещала в маями взять. А тебя только в жмеренку.

lager23 02 июля 2018 | 14:19

danko_vobla: Шизофрения – это психотическое расстройство личности или группа расстройств, которая связана с распадом мыслительных процессов и эмоциональными реакциями. Для расстройств личности характерны фундаментальные расстройства в мышлении, восприятии, сниженный или неадекватный аффект.
Победа над шизофренией просто так не дается, но с болезнью можно и нужно бороться, мой друг!

Свинжа, переходи с галоперидола на Триседил в каплях, как можно быстрее.. иначе мозг расплавится от кокломразей! Кстати, сколько их у тебя в голове бегает две или две с половиной?

pulalala 02 июля 2018 | 13:54

danko_vobla:
Шеф опять $$ыт.
Вот возьмут и про$рут хорватам....
Шара не вечна...и чё дальше?
Утирать сопли?

gordy 02 июля 2018 | 14:04

Пусть едет жена Медведева - она за всех отболеет?

andygo__ru 02 июля 2018 | 14:06

pulalala: "Шеф опять $$ыт. Вот возьмут и про$рут хорватам.... " ---


--- вполне возможно, что с Хорватией таки договорятся. В общем, посмотрим: если появится Великий Пу на трибуне - значит, гарантированная победа России в этом матче. ;) :) :)

olegleon 02 июля 2018 | 13:40

"В Кремле пока не знают, поедет ли Владимир путин в Сочи"

нет, ну можно Путина не любить, но писать фамилию с маленькой буквы ....
а в Кремле не пробовали у самого Путина спросить?

vitalijivanovich 02 июля 2018 | 13:56

olegleon:
«с маленькой буквы»!?!
Вот, да, это очень важно. Это коварная провокация, можно даже сказать диверсия. Идеологическое преступление.

huyt 02 июля 2018 | 14:02

olegleon: Так там в этом кремле не знают, что Медведев пенсионный возраст собирается повысить. А ещё до сих пор не знают о том, кто же это были за зелёные человечки в Крыму в феврале 2014 года в военной форме, но без опознавательных знаков.

vitalijivanovich 02 июля 2018 | 14:05

olegleon: А, так это укрдрг в редакции Эха. Не оставляйте это без внимания. Бдительность и еще раз бдительность, товарищ.

luger_max_otto 02 июля 2018 | 13:40

Ну да, тут облом получился: при обыгрывании испанцев вдохновлятеля всех свершений не было, а был главный виноватый во всём :)

vikwlad 02 июля 2018 | 13:47

"В Кремле пока не знают, поедет ли Владимир путин в Сочи на игру россиян в четвертьфинале Чемпионата мира по футболу."
Если договорняк будет возможен, то поедет.

danko_vobla 02 июля 2018 | 13:52

1

neyexo 02 июля 2018 | 13:57

luger_max_otto:
Был он, надо хоть иногда смотреть госТВ.
А оно сообщает, что Путин был на постоянной телефонной связи с Черчесовым. И не исключено, что он и оказал решающий вклад в победу.

gwon 02 июля 2018 | 13:41

Надо же какой занятой! Прям государственный деятель, что даже 10 минут нет у него чтоб поздравить команду с победой.

avp235 02 июля 2018 | 13:47

gwon:
Маятник "ехать- не ехать" качнулся в другую сторону.

vikwlad 02 июля 2018 | 13:52

gwon: "Надо же какой занятой! Прям государственный деятель.."
Это точно, государственным деятелем его не назовёшь.

neyexo 02 июля 2018 | 14:00

gwon: не 10 минут, весь матч он был на связи и руководил. См. у меня выше

proxozhij 02 июля 2018 | 13:43

Зато наверняка знают, кто выиграет.

vezdehod 02 июля 2018 | 14:07

proxozhij:
Зато наверняка знают, кто выиграет.
=============================================================================================
Если команда "прочистилась" у Гундяева, то - вряд ли она выиграет. А если окропил её "святой мочой", то"обязательно" станет чемпионом.

varangian2011 02 июля 2018 | 13:44

На игру с испанцами Царь не поехал потому что Царь должен озарять собой только там где победа. Такого большого подвоха от нашей сборной который случился вчера в Кремле точно не ждали. )) Иначе бы непременно прислали Царя пропиариться, вместо Светки и Димки Медведевых. ))

not_old_teacher 02 июля 2018 | 14:30

varangian2011: Сдал себя с головой царь: он первый, кто не верит в победу команды. А как же "в горе и в радости"? или все-таки только в радости?

platonnekafrin 02 июля 2018 | 13:45

У цветика семисветика остался один лишь лепесток. Его президент бережет для народа и страны, что будет в 2024... Так что пока жизнь обойдется без чудес.

vitalijivanovich 02 июля 2018 | 13:45

Эта неопределенность пугает))
А что, с хорватами по бабкам не договорились? Деньги кончились?

olegleon 02 июля 2018 | 13:48

vitalijivanovich: почему не договорились? 0-2 Украина дома проиграла, а значит по бабкам с хорватами договорились и получили за слив матча.

vitalijivanovich 02 июля 2018 | 14:00

olegleon: Но вопрос остается открытым: как же господин президент?

ormanov 02 июля 2018 | 13:47

В Кремле пока не знают, поедет ли Владимир путин в Сочи...
--------------------------------------------------------------------------------------------
Диму надо посылать. Он теперь фартовый.

gwon 02 июля 2018 | 13:49

А спросить не могли? Настолько плотный график, что и вопрос ему задать нельзя? Или выгадывает что-то. Теперь ему сложнее, когда команда его так круто подставила. Он-то думал, что они проиграют и не пошел. А они возьми да выиграй. В сложное они его положение поставили.

elenaj1959 02 июля 2018 | 13:50

То есть уже известно, что в финальном матче будет играть сборная России?

vasya_von_smetankin 02 июля 2018 | 13:50

В противостоянии России и Испании выиграл Медведев.
Неужели Владимир Владимирович опять побоится проиграть "Уточкину" в матче Россия-Хорватия?

neyexo 02 июля 2018 | 13:55

Его отговорят.
Поражение от Хорватии будет обиднее, чем от Испании
Ведь он ее и не признает особо.

testmeter 02 июля 2018 | 13:56

Что, хорватов еще не успели "обработать"? Много захотели?

henry52 02 июля 2018 | 14:11

Передайте: Пусть едет, хорваты не против...

(комментарий скрыт)

liudmilaho 02 июля 2018 | 14:35

А чего бы ему не поехать-то? Заодно и свой дворец навестит, поваляется в палатах. Это тот что на украденные деньги был выстроен, по словам Колесникова.

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