Политику Дмитрию Гудкову удалось собрать пока лишь 61 подпись муниципальных депутатов из 110 необходимых для преодоления «муниципального фильтра» для регистрации кандидатом на выборах столичного мэра. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам политика, ему удалось получить всего одну подпись муниципального депутата от «Единой России». Как рассказал Д.Гудков, трудности с получением подписей единороссов связаны с тем, что существует распоряжение, запрещающее муниципальным депутатам от партии поддерживать политика.

«Сегодня мы на руках будем иметь подписи с 61 района. То есть это уже нотариально заверенные подписи 60 районов, где независимые депутаты мне дали подписи, и один район это по результатам моего обзвона – я за выходные обзвонил около 200 депутатов от «Единой России», и один из них дал подпись, хотя мне было обещано немного больше. Потом отзвонили и сказали, что команда – не давать Гудкову», — сообщил он.

При этом Д.Гудков полагает, что такую «команду» дал не действующий мэр Москвы Сергей Собянин. С его точки зрения, запрет инициировали территориальные органы правительства Москвы – префектуры и управы.

Д.Гудков подчеркнул, что не отказывается от выдвижения. Он намерен явиться завтра на сдачу подписей, однако окончательное решение о его участии в выборах остается за властями, добавил политик.

«Может быть, произойдет какое-то чудо, и по команде мне принесут 50 подписей, как когда-то Алексею Навальному в 2013 году, но пока никаких сигналов о том, что меня зарегистрируют, нет», — сказал он.

Д.Гудков также планирует предъявить 116 незаверенных нотариально подписей. Они, по словам политика, должны подтвердить, что он заручился поддержкой многих муниципальных депутатов.

Д.Гудков также опроверг слова главы московского отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который ранее заявил, что ему не удалось получить часть подписей, из-за того что политик в некоторых районах получил по нескольку подписей муниципальных депутатов. Как пояснил Д.Гудков, у него есть по две подписи из пяти районов, однако их ему дали депутаты от «Единой России» по результатам встречи в Мосгордуме.

«Я получил тогда пять подписей, но из тех же районов, откуда подписи уже есть. У меня нет ни одного района, чтобы наши два независимых депутат дали мне подпись. Это бессмысленно с точки зрения регистрации, а главное, это еще и дорого, потому что каждая такая подпись стоит 1100 рублей», — рассказал он.

Всего для прохождения муниципального фильтра кандидатам в мэры нужно до 3 июля собрать подписи депутатов из 110 районов Москвы. Ранее глава московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин сообщил, что ему не удалось собрать подписи.

Выборы мэра Москвы состоятся в столице России 9 сентября 2018 года в единый день голосования.