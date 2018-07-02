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Эксклюзив Эха 13:17, 02 июля 2018

Профессор Шанинки Юдин приветствует инициативу отказаться от системы госаккредитации вузов

Представители 50-ти российских вузов написали письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросили его отказаться от системы государственной аккредитации высших учебных заведений. Профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук, известной как «Шанинка» Григорий Юдин считает эту инициативу правильной. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это прогрессивная инициатива. Для нее давно пришло время, и хорошо, что наконец российское образовательное сообщество этим озаботилось», — сказал он.

По словам Г.Юдина, Рособрнадзор, который сейчас проводит проверку аккредитаций вузов, давно себя дискредитировал.
«Как показывает серия последних решений, Рособрнадзор оказывается просто инструментом в руках тех, чьи интересы противоречат напрямую интересам развития российского образования и интересам страны. Они отстреливают лучшие вузы. А если эта структура занимается тем, что убивает лучшие вузы, то зачем она нужна», — сказал он.

С точки зрения профессора, ведомство проверяет формальные аспекты, которые не имеют отношения к качеству образовательной деятельности, а часть его требований и вовсе «противоречит здравому смыслу».

«В случае «Шанинки», например, выяснилось, что доктор юридических наук не может руководить программой по юриспруденции, поскольку когда-то получил диплом о высшем образовании по истории», — напомнил профессор претензию Рособрнадзора, послужившую одной из причин для отзыва государственной аккредитации у вуза.

Кроме того, добавил Г.Юдин, эксперты Рособрнадзора также скомпрометировали себя – некоторых из них сообщество «Диссернет» уличило в плагиате.

Профессор также отметил, что проверки ведомства парализуют образовательный процесс в вузах, поскольку руководство учебных заведений в ожидании инспекции занимается подготовкой необходимой документации, а не студентами.
Г.Юдин считает, что России стоит перенять модель, действующую во многих странах, где квалификацию вузов оценивает научно-образовательное сообщество, а не государственные органы.

«Это позволяет сделать требования содержательными, а не формальными. То есть оценивать реальное качество образования, а не соответствие бумажек друг другу. Это позволяет отказаться от задачи отстреливать неугодных, и вместо этого работать над тем, чтобы вузы нормально обеспечивали качество образовательного процесса для студентов», — заключил профессор.

20 июня Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки приняла решение отказать в государственной аккредитации Московской высшей школе социальных и экономических наук. Основанием для такого решения стали нарушения Федеральных государственных образовательных стандартов, которые обнаружила экспертиза ведомства.

Комментарии

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benny_point 02 июля 2018 | 13:24

..... из этих 50 вузов нет не одного реально нужного российской экономике и обществу. Так об чём могут говорить те которые находятся за пределом нормального восприятия!

noxepy_7_40_ 02 июля 2018 | 13:24

"Профессор Шанинки Юдин")))) Так и просится продолжение - широко известный в Марьиной Роще.

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