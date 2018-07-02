Песков: Ликование болельщиков после победы сборной России в ЧМ сопоставимо с празднованием дня победы в 1945 году

Ликование болельщиков после победы сборной России над Испанией на Чемпионате мира сопоставимо с празднованием дня победы в 1945 году, — считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в данном случае речь идет не о праздновании победы в войне – это спорт. Спорт сближает, а не разъединяет. В честной игре побеждает сильнейший. Так Песков прокомментировал статью в газете Индепендент, которая написала, что Россия не знала такого триумфа с 1945 года.

Россия в матче 1⁄ 8 финала Чемпионата мира выиграла у сборной Испании. Победитель определился в ходе послематчевых пенальти.

Каждый игрок вложил в эту игру все свои силы, и это обеспечило победу, сказал российский полузащитник Александр Головин, которому удалось забить одиннадцатиметровый.

В субботу в четвертьфинала наша команда встречается с Хорватией. Та обыграла накануне Данию, и тоже благодаря послематчевым пенальти.