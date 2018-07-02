Песков: Ликование болельщиков после победы сборной России в ЧМ сопоставимо с празднованием дня победы в 1945 году
Ликование болельщиков после победы сборной России над Испанией на Чемпионате мира сопоставимо с празднованием дня победы в 1945 году, — считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в данном случае речь идет не о праздновании победы в войне – это спорт. Спорт сближает, а не разъединяет. В честной игре побеждает сильнейший. Так Песков прокомментировал статью в газете Индепендент, которая написала, что Россия не знала такого триумфа с 1945 года.
Россия в матче 1⁄8 финала Чемпионата мира выиграла у сборной Испании. Победитель определился в ходе послематчевых пенальти.
Каждый игрок вложил в эту игру все свои силы, и это обеспечило победу, сказал российский полузащитник Александр Головин, которому удалось забить одиннадцатиметровый.
В субботу в четвертьфинала наша команда встречается с Хорватией. Та обыграла накануне Данию, и тоже благодаря послематчевым пенальти.
Комментарии32
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arye_11 02 июля 2018 | 13:17
Интересно, а чего было больше в этом "ликовании"?
Радости за успех своего футбола или ненависти - "Как мы вас сделали?"
danko_vobla 02 июля 2018 | 13:18
arye_11: а у бабки данко1 и наших кокло троллей траур! Сочувствую!
tvitov66 02 июля 2018 | 13:19
это даже круче "пурги", боюсь это последствия пургена
danko_vobla 02 июля 2018 | 13:24
danko_vobla: согласен!
danko_vobla 02 июля 2018 | 13:26
arye_11: к стати. Член трехколёсный. Внук1 из маями.
danko_vobla 02 июля 2018 | 13:28
tvitov66: у старой опущенной психопатки из под плинтуса данко1 глубокий траур! Сочувствую опущенной старушке! За зря стирается!
danko_vobla 02 июля 2018 | 13:32
tvitov66: все за. А кокло тролли с эка против. Пичалька.
huyt 02 июля 2018 | 13:24
tvitov66: Посмотрим что будет в предстоящую субботу. Уверен, от ликования не останется и следа.
dorin1987 02 июля 2018 | 13:32
huyt: Да ну и что? Любое событие теперь можно сравнить с днем победы. Отменят пенсии - ну прямо как в 45м. Царек РФ сядет на табуретку пожизненно - ну вот точно как 45й. НДС сделают 25% - вот вылитый 45й. Царек РФ продает еще часть земель Китаю - просто второй день победы. 3 июля 2018 - черт с ним, тоже как в 45м!
gs1112 02 июля 2018 | 13:25
На матч с Хорватами следует вместо "марша утболистов поставить песню "Вставай страна огромная", хорватов иначе как пособниками фашистов не именовать и все - дно пробито, маразм победил.
oldpartizan 02 июля 2018 | 13:27
так низко ещё Победу никто не оценивал...твари лживые...
danko1 02 июля 2018 | 13:19
arye_11: Идиоты, приватизировавшие Победу 45 г., совсем её ниже плинтуса опустили, сравнив со случайной победой футболистов.
danko_vobla 02 июля 2018 | 13:21
danko1: старая опущенная маразматичка опаздала в лесенку. 45 г. По. Маями.
huyt 02 июля 2018 | 13:27
danko_vobla: Тролли пригожинские тут как тут. Очередные 11.80. Поздравляю. Можно уже идти в кассу.
danko_vobla 02 июля 2018 | 13:30
huyt: очко береги. Беги в кассу! Дедушка. Дед данко1.
pmasel 02 июля 2018 | 13:26
danko1: Песок в конец рамсы попутал. Разнес скрепы "вдребезги пополам".
platonnekafrin 02 июля 2018 | 13:17
Немного отдает кощунством. Хотя если Пескову дальше видится Нюрнберг, тогда пускай.
huyt 02 июля 2018 | 13:29
platonnekafrin: Гаага ждёт и Трибунал над ворами,жуликами, преступниками и бандитами неизбежен.
yralez 02 июля 2018 | 13:18
Вся тверская панель ликовала.......путриотическимй день победы.
Как язык у мерзавца шлепает ?.
om7 02 июля 2018 | 13:18
Всё, снесло победобесием крышу окончательно.
С чем будет Песков сравнивать "горевание" после поражения футболистов? Или Ху сразу развяжет третью мировую?
zemljanka 02 июля 2018 | 13:20
Гонит пургу (с).
sg90 02 июля 2018 | 13:21
Совсем ебнулся, урод????
zhrv 02 июля 2018 | 13:22
- "сопоставимо с празднованием дня победы в 1945 году"
А этот дурак не попадает под оскорбления чувств всех тех, кто перенес ту войну, не попадает под оскорбление святого?
blindpew_33 02 июля 2018 | 13:24
О боже...
И опять военные ассоциации.
Никак не доходит до мозгов, что это не война, это ФУТБОЛ.
В нём не сражаются и не побеждают, а играют и выигрывают.
Блин, ну сколько ещё можно сидеть в окопах и пускать поезда под откос?
eric_cartman1 02 июля 2018 | 13:24
А если хорватам проиграют, горе будет как у японцев от бомбежки Хиросимы и Нагасаки?
vasya_von_smetankin 02 июля 2018 | 13:27
Всем срочно перебинтоваться Жориной лентой и начать сбор средств в пользу борьбы с фашистской Испанией!
Ну и с Хорватией заодно.
ppvngavr 02 июля 2018 | 13:27
Такое сравнение - признак полной моральной и интеллектуальной деградации Кремля. Об этом читайте в публикации: "На пути к катастрофе":
http://www.proza.ru/2018/04/10/1117
ed10075 02 июля 2018 | 13:28
Боже, какой же он мудак!!!
Прости, Господи.
consts 02 июля 2018 | 13:28
Давно ясно, что стыда нет ни капли, но наши власти напоминают нам об этом постоянно. Наверное, чтоб больше любили.
solonko 02 июля 2018 | 13:30
Адекватность - это не ваша, россияне, сильная сторона.
cite 02 июля 2018 | 13:31
А испанок насиловать будем?
gwon 02 июля 2018 | 13:32
А пока команда ковала Победу, ее главнокомандующий трусливо отсиживался в кустах. Он им не верил и потому отправил на стадион Димона, чтоб тот выпил чашу поражения, но просчитался. А потому он и сейчас там сидит. После такого ему видимо совестно поздравить ребят с Победой.