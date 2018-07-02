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13:03, 02 июля 2018

Рубль стал самой слабой валютой на постсоветском пространстве

К такому выводу пришло агентство Bloomberg. По его данным, на это повлияли недавние санкции США.

Впервые за 5 лет рубль показал худшую динамику среди валют бывшего СССР, пишет Bloomberg. Российская валюта с начала года подешевела примерно на 8 процентов к доллару. Это больше чем вдвое превышает потери любой другой валюты на постсоветском пространстве, отмечает западное агентство. Основная причина американские санкции, введённые в отношении российских олигархов и других лиц из ближнего круга президента Путина. Без апрельских санкций согласно заявлениям Центробанка рубль мог быть на 4 процента крепче. Западные эксперты отмечают, что пять из 11 валют бывшего Советского Союза укрепляются, особенно активно растут украинская гривна и грузинский лари. Внимание инвесторов в регионе начинает смещаться в сторону других постсоветских стран, отмечает агентство. Это связано с тем, что цитата «бывшие сателлиты не участвуют в дорогостоящих геополитических играх своего более крупного соседа». Валюты Казахстана, Белоруссии, ряда других членов Таможенного союза не показывают особого роста, поскольку они тесно связаны с Россией и ощущают на себе влияние санкций, отмечают эксперты.

В прошлом месяце биржевой курс рубля доходил до 64х за доллар. Экономисты называли причиной этого нестабильность мировой экономики из-за торговой войны США с Китаем. Если она будет нарастать, инвесторы продолжат выходить из активов развивающихся стран, что скажется и на рубле.

Комментарии

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vitalijivanovich 02 июля 2018 | 13:13

Тю, какие-то, они там в своем агентстве странные, что футбол не смотрят?

pmasel 02 июля 2018 | 13:19

vitalijivanovich: Когда Минфин с рынка за год собирается выкупить валюты на 3 триллиона рублей, то с чего рубль должен дорожать? Да еще и нерезы потихоньку выходят из ОФЗ и прочих активов.

tvitov66 02 июля 2018 | 13:23

pmasel: странно что эти же самые иносранцы, за это же самое, наградили Кудрина почетным званием "лучший министр финансов года"

zemljanka 02 июля 2018 | 13:28

Число миллиардеров - растет. Керимов в страну вернулся.

(комментарий скрыт)

evgolius7 02 июля 2018 | 13:15

Все эти теоретики азиатских прав человека - сами на территории действия этих прав жить не хотят и вывозят семью и детей туда, где действуют либеральные западные права человека.
Потому что прекрасно понимают суть азиатского права - это право бросить в тюрьму любого по прихоти царя

polikarpich 02 июля 2018 | 13:16

"В слабости - наша сила!". Так мыслит, наверное, Великий Пу, весь проникнувшийся "китайской мудростью".
:-)

tvitov66 02 июля 2018 | 13:27

polikarpich: «Трактат о военном искусстве» КИДАЙского автора Сунь-Цзы нонче скрепа! Ибо бить исподтишка слабых круто, ибо этнемы, авыдокажите и вывсеврете

tag188 02 июля 2018 | 13:18

И это только первый год из стартовавшей шестилетки великих прорывов!

barsuchok 02 июля 2018 | 13:21

Зато какой простор для маневра при формировании госбюджета. Продал немного валюты - получил "xxx" тучу пустых рублей, выдал пиплу пенсии и зарплаты. Все довольны, все смеются!

zemljanka 02 июля 2018 | 13:30

barsuchok: И 4 года празднуют победу над испанской сборной.

platonnekafrin 02 июля 2018 | 13:27

Отвращение к слабым Володя воспитал в себе еще с младенческих доносов. А вот дойчмарки и доллары вызывали у него уважение практически с пеленок.

noxepy_7_40_ 02 июля 2018 | 13:27

А какая самая сильная валюта на территории бывшего СССР, ась? Подскажите, хохлоаналитеки, наверное это какой-то экономический оазис, куда пачками стремятся молодые и успешные креаклы со всего мира?

tvitov66 02 июля 2018 | 13:31

noxepy_7_40_: специально для тупых ватанов и поВОРят: Евро в странах Балтии ...

tag188 02 июля 2018 | 13:33

noxepy_7_40_: А какая самая сильная валюта на территории бывшего СССР, ась?
====================
Евро. Это денежная единица Латвии, Литвы и Эстонии. Бывший СССР, если чё.

vblack 02 июля 2018 | 13:27

Есть приятная государственная ложь - "ихтамнет". А есть неприятная - "санкции серьёзно не влияют".

chubazzl 02 июля 2018 | 13:29

Утин играет в футбол головами россиян.

ed10075 02 июля 2018 | 13:30

Потому то на счетах виолончелиста хранятся не рубли, а доллары.


benny_point 02 июля 2018 | 13:32

Что блумберг, что наши экономисты по СКАЙПУ илларионов с алексашенко, одного поля ягодки - России от их пИсанины не жарко не холодно - нужно чтобы наши хомяки читали и возбуждались.

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