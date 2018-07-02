Рубль стал самой слабой валютой на постсоветском пространстве
К такому выводу пришло агентство Bloomberg. По его данным, на это повлияли недавние санкции США.
Впервые за 5 лет рубль показал худшую динамику среди валют бывшего СССР, пишет Bloomberg. Российская валюта с начала года подешевела примерно на 8 процентов к доллару. Это больше чем вдвое превышает потери любой другой валюты на постсоветском пространстве, отмечает западное агентство. Основная причина американские санкции, введённые в отношении российских олигархов и других лиц из ближнего круга президента Путина. Без апрельских санкций согласно заявлениям Центробанка рубль мог быть на 4 процента крепче. Западные эксперты отмечают, что пять из 11 валют бывшего Советского Союза укрепляются, особенно активно растут украинская гривна и грузинский лари. Внимание инвесторов в регионе начинает смещаться в сторону других постсоветских стран, отмечает агентство. Это связано с тем, что цитата «бывшие сателлиты не участвуют в дорогостоящих геополитических играх своего более крупного соседа». Валюты Казахстана, Белоруссии, ряда других членов Таможенного союза не показывают особого роста, поскольку они тесно связаны с Россией и ощущают на себе влияние санкций, отмечают эксперты.
В прошлом месяце биржевой курс рубля доходил до 64х за доллар. Экономисты называли причиной этого нестабильность мировой экономики из-за торговой войны США с Китаем. Если она будет нарастать, инвесторы продолжат выходить из активов развивающихся стран, что скажется и на рубле.
Комментарии18
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vitalijivanovich 02 июля 2018 | 13:13
Тю, какие-то, они там в своем агентстве странные, что футбол не смотрят?
pmasel 02 июля 2018 | 13:19
vitalijivanovich: Когда Минфин с рынка за год собирается выкупить валюты на 3 триллиона рублей, то с чего рубль должен дорожать? Да еще и нерезы потихоньку выходят из ОФЗ и прочих активов.
tvitov66 02 июля 2018 | 13:23
pmasel: странно что эти же самые иносранцы, за это же самое, наградили Кудрина почетным званием "лучший министр финансов года"
zemljanka 02 июля 2018 | 13:28
Число миллиардеров - растет. Керимов в страну вернулся.
evgolius7 02 июля 2018 | 13:15
Все эти теоретики азиатских прав человека - сами на территории действия этих прав жить не хотят и вывозят семью и детей туда, где действуют либеральные западные права человека.
Потому что прекрасно понимают суть азиатского права - это право бросить в тюрьму любого по прихоти царя
polikarpich 02 июля 2018 | 13:16
"В слабости - наша сила!". Так мыслит, наверное, Великий Пу, весь проникнувшийся "китайской мудростью".
:-)
tvitov66 02 июля 2018 | 13:27
polikarpich: «Трактат о военном искусстве» КИДАЙского автора Сунь-Цзы нонче скрепа! Ибо бить исподтишка слабых круто, ибо этнемы, авыдокажите и вывсеврете
tag188 02 июля 2018 | 13:18
И это только первый год из стартовавшей шестилетки великих прорывов!
barsuchok 02 июля 2018 | 13:21
Зато какой простор для маневра при формировании госбюджета. Продал немного валюты - получил "xxx" тучу пустых рублей, выдал пиплу пенсии и зарплаты. Все довольны, все смеются!
zemljanka 02 июля 2018 | 13:30
barsuchok: И 4 года празднуют победу над испанской сборной.
platonnekafrin 02 июля 2018 | 13:27
Отвращение к слабым Володя воспитал в себе еще с младенческих доносов. А вот дойчмарки и доллары вызывали у него уважение практически с пеленок.
noxepy_7_40_ 02 июля 2018 | 13:27
А какая самая сильная валюта на территории бывшего СССР, ась? Подскажите, хохлоаналитеки, наверное это какой-то экономический оазис, куда пачками стремятся молодые и успешные креаклы со всего мира?
tvitov66 02 июля 2018 | 13:31
noxepy_7_40_: специально для тупых ватанов и поВОРят: Евро в странах Балтии ...
tag188 02 июля 2018 | 13:33
noxepy_7_40_: А какая самая сильная валюта на территории бывшего СССР, ась?
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Евро. Это денежная единица Латвии, Литвы и Эстонии. Бывший СССР, если чё.
vblack 02 июля 2018 | 13:27
Есть приятная государственная ложь - "ихтамнет". А есть неприятная - "санкции серьёзно не влияют".
chubazzl 02 июля 2018 | 13:29
Утин играет в футбол головами россиян.
ed10075 02 июля 2018 | 13:30
Потому то на счетах виолончелиста хранятся не рубли, а доллары.
benny_point 02 июля 2018 | 13:32
Что блумберг, что наши экономисты по СКАЙПУ илларионов с алексашенко, одного поля ягодки - России от их пИсанины не жарко не холодно - нужно чтобы наши хомяки читали и возбуждались.