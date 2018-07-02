Рубль стал самой слабой валютой на постсоветском пространстве

К такому выводу пришло агентство Bloomberg. По его данным, на это повлияли недавние санкции США.

Впервые за 5 лет рубль показал худшую динамику среди валют бывшего СССР, пишет Bloomberg. Российская валюта с начала года подешевела примерно на 8 процентов к доллару. Это больше чем вдвое превышает потери любой другой валюты на постсоветском пространстве, отмечает западное агентство. Основная причина американские санкции, введённые в отношении российских олигархов и других лиц из ближнего круга президента Путина. Без апрельских санкций согласно заявлениям Центробанка рубль мог быть на 4 процента крепче. Западные эксперты отмечают, что пять из 11 валют бывшего Советского Союза укрепляются, особенно активно растут украинская гривна и грузинский лари. Внимание инвесторов в регионе начинает смещаться в сторону других постсоветских стран, отмечает агентство. Это связано с тем, что цитата «бывшие сателлиты не участвуют в дорогостоящих геополитических играх своего более крупного соседа». Валюты Казахстана, Белоруссии, ряда других членов Таможенного союза не показывают особого роста, поскольку они тесно связаны с Россией и ощущают на себе влияние санкций, отмечают эксперты.

В прошлом месяце биржевой курс рубля доходил до 64х за доллар. Экономисты называли причиной этого нестабильность мировой экономики из-за торговой войны США с Китаем. Если она будет нарастать, инвесторы продолжат выходить из активов развивающихся стран, что скажется и на рубле.